Nintendo Switch: ​N64 als Dockingstation - Bastler entwirft Alternative

Mit der Dockingstation der Switch ist Nintendo wahrlich kein optisches Meisterwerk gelungen - das sehen wohl viele Spieler so. Auch YouTuber Tettzan Zone scheint an dem Plastikgehäuse, mit dem sich die Switch an den Fernseher anschließen lässt, nur wenig Gefallen zu finden.

Daher hat er sich kurzerhand etwas anderes überlegt - und eine alte N64-Konsole in eine funktionsfähige Dockingstation für die Nintendo Switch umgewandelt. Besonders praktisch: Die Switch setzt er in den Modulschacht des Nintendo 64 - nach nur wenigen Handgriffen sitzt die aktuelle Nintendo-Konsole wie angegossen. Der Nachteil: Bei seiner aktuellen Version lassen sich die Joy-Cons nicht am Gerät unterbringen, wenn es sich im Modulschacht des N64 befindet.

Im unten platzierten Video demonstriert der YouTuber seinen durchaus beeindruckenden Eigenbau. Seinen Angaben zufolge sind nur wenige handwerkliche Fähigkeiten notwendig, um aus einem N64 eine funktionsfähige Dockingstation für die Switch zu basteln. Im Modulschacht brachte der YouTuber die für den Anschluss am TV notwendigen Adapter unter; die Front stattete er mit USB-Ports aus.

Viele weitere News und Eindrücke zur Nintendo Switch findet ihr auf unserer Themenseite. Die Konsole ist seit dem 3. März 2017 im Handel erhältlich. Zuletzt berichteten Spieler von verbogenen Switch-Konsolen, nachdem sie sie nahezu ausschließlich in der von Nintendo mitgelieferten Dockingstation betrieben hatten.