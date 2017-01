Nintendo Switch: Bereits mehr Exklusiv-Titel als Microsofts Xbox One

Es ist kein Geheimnis, dass Sony mit der PlayStation 4 die aktuelle Generation der Konsolen klar dominiert. Mit über 53 Millionen verkauften Einheiten konnte das Unternehmen mehr als doppelt so viele Konsolen wie Microsofts Xbox One verkaufen. Im Vergleich zur Wii U ging die PlayStation 4 sogar dreimal so häufig weltweit über die Ladentheke. Nintendo wird am 03. März 2017 mit der Nintendo Switch eine neue Hybrid-Konsole veröffentlichen, die Handheld und stationäre Konsole miteinander verbindet.

In Tokio stellte Nintendo am Anfang des Monats viele neue Spiele für die kommende Konsole vor, die zum Launch oder in der Zukunft erscheinen werden. Und obwohl der Release der Nintendo Switch noch ein paar Wochen entfernt ist, befinden sich bereits jetzt mehr Exklusiv-Titel in der Pipeline als für Microsofts Xbox One. Insgesamt 31 Spiele werden derzeit exklusiv für die Nintendo Switch entwickelt - bei der Xbox One beläuft sich die Zahl derzeit auf nur 16 exklusive Spiele. An der PlayStation-Front liegt der Zähler bei über 90 Exklusiv-Titeln. Microsoft wird Ende des Jahres mit Project Scorpio eine leistungsstärkere Xbox One veröffentlichen, die die Power der PlayStation 4 Pro übertreffen soll. Die Liste mit allen kommenden Exklusiv-Titeln gibt es auf der Webseite von Finder. Weitere Meldungen zur Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Finder