Nintendo Switch: Mario-Spiel fast fertig, Release zum Konsolen-Launch (Gerücht)

Von der bekannten Leakerin Emily Rogers gibt es wieder ein paar neue Gerüchte zu Nintendo Switch. Rogers vermutet, dass Mario Switch bereits zum Launch der neuen Konsole erhältlich sein wird. Das Jump'n'Run sei schon viel länger in Entwicklung als "jedermann denkt" und bereits "praktisch fertiggestellt". Das klingt nach guten Nachrichten. Schließlich ist der hüpfende Klempner nach wie vor das wohl wichtigste Zugpferd für Nintendo-Konsolen. Allerdings, hier spekuliert Rogers aber lediglich, könnte Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den Zeitraum nach Launch verschieben, um nicht gleich am Anfang schon einen Großteil seines Pulvers zu verschießen.

Genau genommen wurde Mario Switch, der endgültige Name dürfte anders lauten, bislang nicht einmal offiziell angekündigt. Im Vorschau-Trailer zu Nintendo Switch gab es allerdings eine Reihe von Spielszenen aus einen neuen 3D-Mario zu sehen. Auch zum Gameplay will Rogers nun bereits ein interessantes Detail in Erfahrung gebracht haben. So soll Mario Switch deutlich mehr "Exploration" bieten als die Vorgänger Super Mario Galaxy 1 / 2 (Wii) und Super Mario 3D World (Wii U). Demzufolge orientiert sich Mario Switch diesbezüglich offenbar eher an Super Mario 64 (Nintendo 64), dem gefeierten 3D-Erstling innerhalb der Reihe. Offizielles hierzu werden wir sehr wahrscheinlich erst im kommenden Jahr erfahren.Im Januar soll Nintendo Switch endgültig enthüllt werden, also nur wenig Woche vor dem geplanten Launch (März 2017).



This isn't speculation. I'm basing this off things I've been hearing for 3-4 months now. 3D Mario sounds like it's practically finished. — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) 5. November 2016