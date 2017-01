Nintendo Switch: Stream jetzt live - Infos zu Release, Preis, Spiele-Lineup?

Das Warten auf die noch fehlenden Infos zur Nintendo Switch hat ein Ende. Nintendo stellt Details zu Preis, Release-Termin, Spiele und Hardware am 13. Januar vor. Interessierte erhalten mit einem Live-Stream die Möglichkeit, die in Tokio stattfindende Präsentation am heimischen Bildschirm zu verfolgen. Wer die Show live anschauen will, sollte sich den Wecker stellen: Der Startschuss der Präsentation fällt um 5 Uhr morgens deutscher Zeit. Den Live-Stream haben wir nachfolgend für euch eingebunden. Wir werden den Event selbstverständlich umfangreich begleiten - schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch vorbei. Neben den Infos aus dem Nintendo Switch Live-Stream erwarten euch ausführliche Videos und Eindrücke.

Nintendo stellte die neue Konsole mit einem Ankündigungs-Trailer im Oktober 2016 erstmals der Öffentlichkeit vor. Seitdem wissen wir: Bei Nintendo Switch handelt es sich um eine Hybrid-Konsole, die sich wahlweise am Fernseher oder unterwegs betreiben lässt. "Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher - somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause", kommentierte Nintendo. Zwar stellte Nintendo im Trailer das Konzept der neuen Konsole vor, mit konkreten Details hielt sich das Unternehmen noch zurück. Das dürfte sich am 13. Januar schließlich ändern. Wir rechnen damit, dass Nintendo im Live-Stream finale Angaben zur Nintendo Switch mitteilt.

Nintendo Switch im Live-Stream: Event am 13. Januar, um 5 Uhr

Wie funktioniert Nintendo Switch?

Nintendo stellt die Switch am 13. Januar in einem Live-Stream vor. Quelle: Nintendo Seit dem Ankündigungstrailer im Oktober des vergangenen Jahres wissen wir: bei Nintendo Switch handelt es sich um eine Hybrid-Konsole. Dadurch lässt sich die Spielekonsole sowohl daheim am Fernseher als auch unterwegs als Handheld verwenden. Die Controller lassen sich mit einfachen Handgriffen seitlich an die Hardware anbringen - oder an die Gamepad-Peripherie für die Bedienung am Fernseher.

"Nintendo Switch verbindet die Mobilität eines tragbaren Systems mit der Leistungsstärke einer TV-Konsole und eröffnet damit nie dagewesene Spielerlebnisse", kommentiert Nintendo zur Vorstellung der neuen Konsole. Im heimischen Wohnzimmer steht die neue Konsole in der Nintendo Switch-Station, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet. Nehmt ihr Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt die Konsole sofort in den Handheld-Modus. Damit lassen sich die Spiele auch unterwegs zocken. Für Nintendo Switch setzt Nintendo auf Module als Speichermedium, die in einen an der Oberseite angebrachten Schacht gesteckt werden.

Release: Wann erscheint Nintendo Switch?

Als Release-Zeitraum nennt Nintendo den Monat März 2017. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für die neue Konsole erfahren wir vermutlich am 13. Januar, wenn Nintendo die Konsole ausführlich präsentiert. Zuletzt kursierten Gerüchte durch das Internet, wonach Nintendo Switch am 17. März erscheint. Schaut euch den Live-Stream an, um keine Details zu verpassen!

Welche Spiele erscheinen für die Nintendo-Konsole?

Erscheint Zelda: Breath of the Wild zum Launch der Nintendo Switch? Quelle: Nintendo Details zu den möglichen Spielen erfahren wir vermutlich ebenfalls am 13. Januar. Zwar zeigte Nintendo im Vorstellungsvideo der Konsole Spielszenen aus Spielen wie Super Mario und The Elder Scrolls 5: Skyrim. Bestätigt wurden die Spiele bislang aber nicht. Wir rechnen damit, dass Nintendo auf dem Januar-Event eine Liste mit den geplanten Spielen für Switch veröffentlicht. Gerüchte um die Spiele gab es bereits zahlreiche: Ein angeblich über den Twitter-Account von IGN Frankreich veröffentlichtes Dokument soll eine Liste mit den Spielen zeigen, die rund um den Launch der Nintendo Switch in den Handel kommen sollen. Zum Start der Konsole sollen demnach Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon Counterattack, Mario Kart 8, Super Mario RPG: Rabbids Invasion und The Elder Scrolls 5: Special Edition in den Regalen stehen.

Am 24. März soll die Veröffentlichung von Pikmin World folgen. Im zweiten Quartal erscheinen dem Dokument zufolge Super Mario Frost Land, Super Smash Bros. und NBA 2k17 für Nintendo Switch. Ob die Liste der Wahrheit entspricht oder es sich lediglich um einen Fake handelt, wird sich zeigen müssen. Der Livestream zum Nintendo Switch-Event dürfte Klarheit schaffen. Immerhin: Nintendo bestätigte bereits eine große Liste an Drittherstellern, die Nintendo Switch mit Spielen unterstützen wollen.

Preis: Wie viel kostet Nintendo Switch?

Die Palette der Preisgerüchte zu Nintendo Switch ist bunt gemischt: Die Preisangaben gehen derzeit von 220 bis 399 Euro. Am wahrscheinlichsten scheint ein Preis zwischen 249 und 299 Euro zu sein. Denn: Bereits die Wii kam zum Launch für 249,99 Euro auf den Markt. Das Basismodell der Nachfolgekonsole Wii U kostete zum Release 299,99 Euro. Denkbar wäre außerdem, dass auch die Nintendo Switch zum Launch sowohl in einer Basis- als auch Premiumversion (mit zusätzlichen Spielen und Controllern) erscheint - entsprechende Gerüchte machten bereits vor Monaten die Runde.

Zelda zum Launch? Zubehör-Leak lässt hoffen

Zelda: Breath of the Wild zählte zu den ersten Spielen, die mit Nintendo Switch in Verbindung gebracht wurden. Daher scheint es wahrscheinlich zu sein, dass das neue Abenteuer um Zipfelmützenträger Link zum Launch der neuen Konsole erscheint. Außerdem zählt die Zelda-Serie zu den finanziellen Zugpferden von Nintendo. Daher rechnen wir fest damit, dass Zelda: Breath of the Wild parallel zum Switch-Release in den Regalen steht. Zuletzt gab es jedoch widersprüchliche Aussagen zum Zelda-Release. Gerüchte besagten, dass das Abenteuer erst nach dem Launch der neuen Nintendo-Konsole erscheint.

Kurz vor der Präsentation am 13. Januar sorgen von einem französischen Twitter-Nutzer veröffentlichte Fotos für Aufsehen. Die Bilder zeigen demnach erstes offizielles Zubehör für die neue Konsole, das von Hersteller Hori veröffentlicht wird. Das Bildmaterial lässt darauf schließen, dass das Unternehmen die Veröffentlichung von Zubehör wie Arcade-Sticks, Gamepad-Ständern und Schutzhüllen plant.

Darüber hinaus liefern die Dokumente ein weiteres Detail: Hori arbeitet an einem Folienset für Zelda: Breath of the Wild. Die im Zelda-Look gehaltenen Aufkleber sollen sich an Controller und Dockingstation anbringen lassen. Der Release ist für März 2017 vorgesehen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass zum gleichen Zeitpunkt auch das neue Abenteuer um Zipfelmützenträger Link auf den Markt kommt. Auch hierzu erhoffen wir uns Details im Live-Stream zur Nintendo Switch-Präsentation.

Welche Hardware steckt in Nintendo Switch?

Vorhang auf für die Nintendo Switch. Der Launch der Konsole soll im März erfolgen. Quelle: Nintendo

Noch hält sich Nintendo bedeckt, was die Hardware-Spezifikationen der Konsole angeht. Fest steht: In der Konsole werkelt ein Tegra-Chip, wie Hersteller Nvidia kurz nach der Ankündigung der Konsole verriet. Einem im Dezember 2016 von Venturebeat veröffentlichten Bericht zufolge soll es sich um einen Nvidia Tegra X1 Chip handeln. Damit würde die Konsole nicht den neuen X2-Chip nutzen, der auf der Pascal-Architektur beruht. Dieser soll im Gegensatz zum X1 eine bessere Performance und mehr Akkuleistung bieten. Ob diese Angabe stimmt, bleibt abzuwarten. Denn angeblich besitzt Nintendo Switch nur eine HDMI-1.4-Ausgabe, während der Tegra X1 HDMI 2.0 unterstützt.

Die CPU soll dabei mit 1020 MHz takten - egal, ob sich das Gerät in der Dockstation befindet oder nicht. Die Speichergeschwindigkeit dagegen wird von 1.600 MHz im Dock-Modus auf 1.331 MHz gedrosselt, wenn die Konsole als Handheld genutzt wird. Die Taktrate der GPU soll hingegen mit 768 MHz laufen. Wird die Konsole aus der Docking-Station genommen, soll der GPU-Taktrate auf 307.2 MHz gedrosselt werden. Damit würde die Switch im angedockten Modus etwa die 2,5-fache Leistung des Handhelds bieten. Ob die Angaben der Wahrheit entsprechen, muss Nintendo noch bestätigen.