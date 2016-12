Nintendo Switch: Live-Stream am 13. Januar 2017 ab 5 Uhr morgens

Nintendo will die Nintendo Switch auf einem Event am 13. Januar 2017 ausführlich vorstellen. Interessierte erhalten mit einem Live-Stream die Möglichkeit, die in Tokio stattfindende Präsentation am heimischen Bildschirm zu verfolgen. Inzwischen hat das Unternehmen eine konkrete Uhrzeit für den Startschuss des Nintendo Switch-Streams bekannt gegeben: Der Event startet am 13. Januar 2017, um 5 Uhr morgens deutscher Zeit. Den Live-Stream werden wir pünktlich zum Eventbeginn bereithalten. Alternativ lässt sich die Präsentation auf der Nintendo-Webseite verfolgen.

Nintendo stellte die neue Konsole mit einem Ankündigungs-Trailer im Oktober dieses Jahres vor. Seitdem wissen wir: Bei Nintendo Switch handelt es sich um eine Hybrid-Konsole, die sich wahlweise am Fernseher oder unterwegs betreiben lässt. "Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher - somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause", kommentierte Nintendo.

Die Controller lassen sich mit einfachen Handgriffen seitlich an die Hardware anbringen - oder an die Gamepad-Peripherie für die Bedienung am Fernseher. Noch teilte das Unternehmen allerdings nicht mit, zu welchem Preis die Switch auf den Markt kommt. Fans warten außerdem auf Infos zu Hardware und Launch-Spielen. Auf dem Event am 13. Januar 2017 dürfte Nintendo die noch fehlenden Informationen bekanntgeben. Dann wissen wir vermutlich auch, an welchem Tag Nintendo Switch auf den Markt kommt. Bislang gab Nintendo lediglich "März 2017" als Release-Monat seiner neuen Konsole an.