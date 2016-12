Nintendo Switch: Leistung soll unter PlayStation 4 liegen - Gerücht

Nintendo wird erst am 13. Januar 2017 um 05 Uhr deutscher Zeit neue Informationen zur kommenden Nintendo Switch offiziell veröffentlichen. Wenige Wochen vor der Veranstaltung gibt es nun neue Gerüchte zur angeblichen Leistung der Hybrid-Konsole. Einem Bericht von VentureBeat zufolge soll die Power der Nintendo Switch klar hinter der drei Jahre alten PlayStation 4 liegen. Diese Informationen stammen von zwei Quellen, die sich mit dem neuen System auskennen. Demnach setzt Nintendo auf Nvidias Maxwell-Technologie der letzten Generation und nicht auf die neue Pascal-Technologie, die Anfang des Jahres vorgestellt wurde.

Der speziell angefertigte Tegra-Chip, der in der Switch verbaut ist, soll eine Leistung von rund einem Teraflop bieten. Damit würde die Hybrid-Konsole nicht nur unter der Standard-PlayStation 4 (1.8 Teraflops) liegen, sondern auch unter der Xbox One (1.3 Teraflops). Laut VentureBeat soll die Leistung definitiv ausreichen, um die klassischen Nintendo-Spiele in hoher Qualität abspielen zu können - allerdings sollte man nicht damit rechnen, dass die Grafik der Spiele mit den High-End-Spielen der PS4 vergleichbar sind. Den Gerüchten zufolge soll Nintendo keine Zeit mehr gehabt haben, um auf die neue Pascal-Technologie zu warten. So wollte das japanische Unternehmen unbedingt die Wii U ablösen und das Hybrid-Konzept veröffentlichen, bevor ihnen ein anderer Konkurrent zuvor kommt.

Trotz der schwächeren Leistung soll Nintendo Switch jedoch viele der aktuell verfügbaren Titel abspielen können. Die Auflösung der Spiele zwischen dem portablen Modus und dem Spielbetrieb in der Docking-Station sollen demnach unterschiedlich sein. Unterwegs werden die Spiele demnach in einer geringeren Auflösung - aufgrund des spekulierten 720p-Bildschirms - angezeigt. Für eine stabilere Bildrate könnten Entwickler ihre Spiele sogar mit einer Auflösung von 540p (Auflösung der PlayStation Vita) auf dem Handheld abspielen und sie dabei auf eine Auflösung von 720p hochskalieren. Nintendo und Nvidia möchten sich nicht zu den veröffentlichten Berichten äußern. Weitere Meldungen zur Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VentureBeat