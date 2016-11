Nintendo Switch Leak: Leistungsstärker als Xbox One und mit 4G?

Bei Reddit sind zahlreiche angebliche Hardwaredetails zu Nintendo Switch aufgetaucht. Als Quelle wird ein Mitarbeiter von Foxconn Yantai angegeben. Demnach soll Nintendo Switch von einem ARM-Prozessor vom Typ Cortex A-73 mit 1,785 Gigahertz mitsamt einer nach wie vor nicht näher spezifizierten Nvidia-Pascal-GPU mit 921 MHz befeuert werden, die auf demselben Die Platz finden. Damit sei Nintendo Switch "deutlich leistungsfähiger" als Microsoft Xbox One, was sich aber sehr wahrscheinlich nur auf den CPU-Teil bezieht. Die RAM-Menge könnte sich auf lediglich 4 GB belaufen, was der anonyme Poster aber selbst als "Spekulation" bezeichnet.

Das Dock von Nintendo Switch soll keine zusätzlichen Hardwareinnereien zur Leistungssteigerung beinhalten, also tatsächlich nur zur Verbindung des Mobilteils mit dem Fernseher gedacht sein. In Besagtem soll ein Akku mit einer Kapazität von 4310 mAh verbaut sein, der - wie inzwischen bei den allermeisten Smartphones und Tablets üblich - nicht ausgetauscht werden kann. Welche Laufzeiten das ermöglichen könnte, geht aus dem Beitrag nicht hervor. Durchaus interessant ist die Behauptung, dass es von Nintendo Switch auch eine Variante mit 4G, also Mobilfunkmodul, geben soll. Das könnte unterwegs Onlinepartien und natürlich den Zugriff auf Nintendos eShop und Internetdienste ermöglichen. Ob an all dem etwas Wahres dran ist, werden wir sicher erst im Januar 2017 wissen. Dann will Nintendo seine Hybridkonsole komplett enthüllen. Alle bislang bekannten Fakten und weitere Gerüchte findet ihr auf der Themenseite zu Nintendo Switch.

Quelle: Reddit