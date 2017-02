Nintendo Switch: Launch-Spiele, Funktionen, Vergleiche - kaufen oder nicht?

Mit der Nintendo Switch steht der Release einer neuen Spielekonsole kurz bevor: Die Veröffentlichung erfolgt am 3. März für rund 330 Euro. Unsere Nintendo-Experten Viktor Eippert, Lukas Schmid und Johannes Gehrling konnten die Nintendo Switch bereits viele Tage vor der Veröffentlichung auf Herz und Tieren testen. Im nachfolgenden Video-Talk ziehen sie ein erstes Fazit: Nintendo Switch kaufen oder nicht?

Zu den Themen zählt unter anderem das Konzept. Mit der Switch bringt Nintendo die erste Hybrid-Konsole auf den Markt. Die Nintendo Switch lässt sich somit wahlweise daheim am Fernseher oder mobil als Handheld verwenden. Im nachfolgenden Video-Talk ziehen unsere Nintendo-Experten außerdem einen Vergleich zur Wii U und dem Nintendo 3DS. Darüber hinaus gehen sie auf das Launch-Lineup ein. Pünktlich zum Launch der Konsole am 3. März steht etwa mit Zelda: Breath of the Wild ein potenzielles Spiele-Highlight für Nintendo Switch in den Regalen. Im Video erhaltet ihr einen ersten Eindruck vom Spiel.

Zum Launch unter anderem außerdem erhältlich: 1-2 Switch, Skylanders Imaginators und Just Dance 2017. In unserer stets aktualisierten Nintendo Switch Release-Liste für 2017 erfahrt ihr, welche Spiele über das Jahr hinweg für die Hybrid-Konsole erscheinen. Viele weitere News, Videos und Screenshots halten wir auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch bereit. In unserem Video-Special zur neuen Nintendo-Konsole stellen wir euch die einzelnen Funktionen genauer vor.