Nintendo Switch: Konzept überzeugt, geteilte Meinungen zum Preis - Umfrage-Auswertung

"Cooles Konzept, Preise fürs Zubehör noch zu teuer, Erfolg der Switch hängt vom Support mit Highlight-Spielen ab", schreibt ein Teilnehmer in einer von PC Games durchgeführten Umfrage zur Nintendo Switch. Damit fasst er im Grunde das Stimmungsbild der Spieler perfekt zusammen, wie die Ergebnisse aus unserer Umfrage verdeutlichen. Das Konzept, das Nintendo mit der Switch verfolgt, überzeugt die Teilnehmer: Die meisten Spieler begrüßen die Idee der Hybrid-Konsole. Nintendo Switch kann somit sowohl zuhause am Fernseher als auch unterwegs als Handheld verwendet werden - es ist die erste Konsole mit einer Hybrid-Funktionalität. Im heimischen Wohnzimmer steht die Konsole in der Nintendo Switch-Station, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet. Nehmt ihr Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt sie sofort in den Handheld-Modus.

Preis der Nintendo Switch: Meinungen gehen auseinander

Bei der Preis-Frage gehen die Meinungen unterdessen stark auseinander. Lediglich etwas weniger als zehn Prozent der mehr als 3.400 Teilnehmer finden den Preis von 330 Euro der Konsole "vollkommen gerechtfertigt". Dass der Preis "in Ordnung geht", meinen 44,57 Prozent. Die Mehrheit von 46 Prozent ist der Meinung, dass Nintendo Switch zu teuer sei. "Das ist bisher der einzige Grund, warum es für mich kein Day-1-Kauf wird, trotz Zelda: viel zu teuer! Wenn ich Zelda und einen vernünftigen (sprich: Pro-)Controller dazuhaben will, zahle ich 470 Euro. Das ist einfach zu viel", kommentiert ein Teilnehmer in unserer Umfrage. Ein anderer ergänzt: "Die anderen Konsolen haben am Anfang 400 Euro gekostet und wenn ich noch paar Sachen dazu kaufen muss, etwa das Ladegerät für die Joycon, komme ich immer noch günstiger - auch wenn die Konsole schwächer ist als die anderen. Es ist Nintendo: Der Spielspaß ist wichtig und nicht die Grafik."



Launch-Lineup: Zwischen "gut" und "nicht so gut"

Das Launch-Lineup für Nintendo Switch fällt überschaubar aus - lediglich The Legend of Zelda: Breath of the Wild sticht hervor. "Zu wenige Nintendo-Titel. Dafür, dass Mario Kart nur eine Umsetzung ist, müsste es zum Start bereitstehen", schreibt ein Spieler. Mario Kart 8 Deluxe kündigte Nintendo für den 28. April an. Ein anderer Spieler meint: "Ich finde, dass das Launch-Lineup nicht so wichtig ist, es ist besser als wenn am ersten Tag direkt 50 Titel kommen." Welche Nintendo Switch-Spiele 2017 erscheinen, entnehmt ihr unserer Release-Liste.



Switch: Spiele für 2017 - Nach Zelda kommt Mario

Ähnlich fallen auch die Meinungen zu den Spielen aus, die Nintendo für 2017 für die Switch bestätigte. Im späteren Jahresverlauf sollen mit Splatoon 2, Super Mario Odyssey und Xenoblade Chronicles 2 weitere Hochkaräter für die Konsole veröffentlicht werden. "Mario Odyssey und Mario Kart werden bestimmt gute Spiele sein, aber als früherer Nintendo-Fan wäre mir ein gescheites Metroid lieber gewesen oder vielleicht ein Eternal Darkness. Aber es sieht so aus, als würden die gleichen Spiele wie damals bei der Wii herauskommen. Wir alle wissen, wo das letztendlich hinführte", kommentiert ein Spieler. Ein anderer fügt hinzu: "Für mich fehlen Titel, die auch auf Xbox One oder PS4 erscheinen, Battlefield, COD, vollwertiges Fifa und so weiter. Eine zweite Konsole ergibt da absolut keinen Sinn. Für meine Kinder ist Switch ebenfalls ungeeignet, da ziehe ich den Kauf eines gebrauchten SNES vor." Immerhin sind in unserer Umfrage knapp 35 Prozent der Meinung, dass Nintendo mit dem angekündigten Spiele-Angebot sehr gut aufgestellt sei. Knapp 32 Prozent stimmten für "gut" ab, für 30 Prozent der Teilnehmer könnte das Angebot besser sein.



Third-Party-Entwickler: Spieler sind skeptisch

"Die Entwickler haben die Möglichkeit, Nintendo Switch-Titel so zu entwerfen, dass sie eine Vielzahl unterschiedlicher Spielstile unterstützen. Das gibt jedem die Freiheit, die Spielweise zu wählen, die ihm am meisten zusagt. Eine ganze Reihe von Publishern, Entwicklerstudios und Middleware-Partnern haben tatkräftige Unterstützung für Nintendo Switch zugesagt", kündigte Nintendo an. Publisher wie Electronic Arts, Activision und Ubisoft haben bereits Spiele für Nintendo Switch bestätigt. Ob das auch künftig so bleibt, wird sich zeigen müssen. Nintendo muss hier zwingend am Ball bleiben - bei Wii und Wii U fiel das Spiele-Angebot von Drittherstellern doch recht überschaubar aus. Dementsprechend zeigen sich die Umfrage-Teilnehmer skeptisch: Mehr als 53 Prozent glauben an keine breite Third-Party-Unterstützung für Nintendo Switch. Etwas mehr als 22 Prozent sind der Meinung, dass viele Entwickler auf den Switch-Zug aufspringen werden. Einer der Teilnehmer kommentiert: "Ich denke, es kommt darauf an, wie sich die Konsole im ersten Halbjahr verkauft. Wenn sie gute Zahlen vorzuweisen hat, werden bestimmt mehr Publisher für die Switch entwickeln lassen."



Metroid, F-Zero, Super Smash: Alte Bekannte für Switch gewünscht

Mit Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Odyssey bringt Nintendo zwei beliebte Spielereihen für die Switch. Pokémon soll sich ebenfalls in Arbeit befinden. In unserer Umfrage wollten wir wissen, welche Spiele ihr euch außerdem für die Hybrid-Konsole wünscht. Am häufigsten wurden dabei Super Smash Bros., Metroid und F-Zero genannt. Ob die Spielewünsche in Erfüllung gehen, wird sich zeigen müssen. Immerhin befinden sich mit Fast RMX und Redout zwei Rennspiele in Arbeit, die durch ihre SciFi-Settings zumindest etwas an die alten F-Zero-Zeiten erinnern.



Grafik der Spiele für Nintendo Switch "geht in Ordnung"

Auf dem Ankündigungs-Event zur Nintendo Switch stellte der japanische Hersteller nicht nur die Konsole selbst vor, sondern gewährte selbstverständlich auch erste Blicke auf die grafischen Qualitäten der geplanten Spiele. Für etwas mehr als 41 Prozent der Umfrage-Teilnehmer geht die Grafik "in Ordnung", mehr als 36 Prozent empfinden sie als "gut". Ein Spieler kommentiert: "Die Grafik gefällt mir gut - es passt zu Nintendo. Dennoch: Wenn ich mir Videos von Cemu 1.7 anschaue (PC Emulator) und die klassischen Nintendo-Spiele nüchtern in 4K und weiteren Zusatzeffekten durch den Emulator betrachte, so sehe ich, wie die neue Switch performen sollte. Es sind tatsächlich Welten und das liegt daran, dass Nintendo das falsche Hardware-Konzept verfolgt. Teure Eigenentwicklungen, die effiziente Portierungen verhindert und gleichzeitig minderwertige Leistung bietet." Ein anderer Teilnehmer schreibt: "Grafik ist nicht wichtig. Spiele müssen flüssig und stabil laufen und vor allem Spaß machen!"



Nintendo Switch zum Launch kaufen: Viele wollen zugreifen

Die Nintendo Switch kommt am 3. März für rund 330 Euro in Deutschland auf den Markt. Das Konzept und die angekündigten Spiele scheinen viele Spieler überzeugt zu haben: Knapp 40 Prozent der Teilnehmer wollen sich die Konsole direkt am Launch-Tag kaufen. Damit auch jeder zum Marktstart der Switch eine Konsole erhält, will Nintendo ausreichend Exemplare an den Handel ausliefern. Das Unternehmen verspricht, dass es zu keinen Lieferengpässen kommen soll. Etwas mehr als 40 Prozent der Umfrageteilnehmer wollen am Launch-Tag übrigens nicht zugreifen, knapp 20 Prozent sind sich noch unsicher.



Weitere Ergebnisse aus unserer Umfrage

Meinungen zur Switch: Das sagen die Spieler

In unserer Umfrage zur Nintendo Switch hattet ihr außerdem die Möglichkeit, eure Meinungen zur neuen Nintendo-Konsole zu hinterlassen. Ein Spieler kommentiert: "Ich finde es ist einfach zu viel in einem. Ich hatte mich auf eine neue Konsole für zuhause gefreut und gehofft, nach Wii und Wii U würde Nintendo aufhören zu versuchen, etwas super Tolles, Neues zu entwickeln. Ich will doch nur eine Konsole und Controller und das alte Nintendogefühl zurück und nicht sowas wie die Switch."

Ein anderer Teilnehmer kommentiert: "Die Wii hat eingeschlagen, weil sie etwas Neues und wirklich Innovatives war. Im Anschluss hat Nintendo eigentlich nichts richtig hinbekommen. Gleichwohl bieten Wii U wie sicher auch die Switch eine hohe Qualität, allerdings sind Xbox One und PS4 derart weit entfernt von Nintendo-Konsolen, sodass Nintendo eigentlich nur hinterherläuft, und das leider recht unbeholfen. Ich meine, mal Hand aufs Herz: Ein Gameboy 3.0 mehr ist die Switch nun mal nicht. Zudem fehlen bislang Multiplatformtitel, die eben von einer breiten Masse gespielt werden wollen. Rein für nostalgische Zwecke bieten Mario und Zelda zu wenig. Für Kinder ist das Ding ebenfalls recht ungeeignet, da ich meine kleinen sicher nicht mit einem 300 teurem Tablett durchs Haus rennen lasse.

"Ich hoffe auf einen Erfolg der Switch. Ich mochte die WiiU gerne. Habe sogar mehr Spiele dafür als auf der PS3. Ich liebe die Nintendo First Party Games und Exklusivtitel wie Bayonetta 2 oder Tokyo Mirage Sessions haben mir viel Spaß bereitet. Außerdem mag ich, dass auf der Switch dieses mal das "Gimmick" der Konsole vollkommen optional ist. Selbst Games wie ARMS kann man mit Bewegungssteuerung spielen, muss man aber nicht. Mit der Switch habe ich jede Wahl zu spielen - wo und wie ich will. So eine Konsole wollte ich immer haben", ergänzt ein Spieler in unserer Umfrage.