Nintendo Switch aus Pappe gebaut, weil Mutter die Konsole nicht kauft

Der Bruder des japanischen Twitter-Nutzers "fraise_ama" wünscht sich seit einiger Zeit eine Nintendo Switch. Allerdings hat die Mutter etwas dagegen und möchte dem jungen Schüler keine Konsole kaufen. Aus diesem Grund hat sich der Junge an die Arbeit gemacht und eine komplette Nintendo Switch aus Pappe gebaut. Dabei handelt es sich allerdings nicht nur um einen simplen Nachbau, denn die Pappe-Version bietet sogar einige Grundfunktionen der tatsächlichen Hardware.

So können die Joy-Con-Controller vom Bildschirm abgetrennt werden und in einen Joy-Con-Grip aus Pappe eingebaut werden. Auch an eine Docking-Station und einen Slot für die Spiele-Cartridges hat der japanische Schüler gedacht. Im veröffentlichten Video auf Twitter präsentiert er stolz die Funktionen seiner ganz eigenen Nintendo Switch.



Laut dem Bruder geht der Hobby-Bastler derzeit in die fünfte Klasse und möchte nach der Schule als Videospiel-Designer arbeiten. In Japan wird die Nintendo Switch für einen Preis von 29,980 Yen (ca. 251 Euro) verkauft. Damit liegt der Preis knapp 80 Euro unter dem Hardware-Preis in Deutschland (329,99 Euro) und weiteren Teilen Europas. Weitere Meldungen und Videos zur Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.

