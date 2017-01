Nintendo Switch steht in den Startlöchern: Die neue Konsole erscheint am 3. März. Zu Lieferengpässen soll es bei der Switch nicht kommen, wie Nintendo-US-Chef Reggie Fils-Aime im Gespräch mit wired.com erklärt. "Jeder, der eine Nintendo Switch kaufen will, soll dazu auch die Möglichkeit erhalten", lässt sich Fils-Aime zitieren. Nach Angaben des Nintendo-US-Chefs will der Mario-Konzern zwei Millionen Einheiten seiner neuen Konsole zum Launch an den Handel ausliefern. Diese Stückzahl sei ausreichend, ergänzt Fils-Aime und begründet dies mit dem Release-Zeitraum der Konsole. Schließlich sei der März kein typischer Monat für einen großen Release - vielmehr würden neue Konsolen in der Regel zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht.

Fils-Aime geht schließlich davon aus, dass zwei Millionen Nintendo-Switch-Einheiten zum Launch im März ausreichen würden, um die Nachfrage der Spieler zu decken. Online-Händler wie Amazon, Gamestop und Co. teilen diese Aussage vermutlich nicht. Denn dort war Nintendo Switch innerhalb weniger Stunden vollständig vergriffen - die Shops nahmen am 13. Januar Vorbestellungen entgegen. Amazon.de teilt etwa mit: "Das uns zum Erscheinungstag von Nintendo zur Verfügung gestellte Kontingent dieses limitierten Artikels ist leider vergriffen." Noch ist unklar, ob die Händler vor dem Launch der Nintendo Switch weitere Kontingente erhalten. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zur Nintendo Switch im Auge. Die neue Konsole wurde am 13. Januar vorgestellt. Der Release erfolgt am 3. März 2017 für rund 330 Euro.

Quelle: Wired