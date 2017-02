Nintendo Switch: Keine Free2Play-Spiele erlaubt? (Gerücht)

Nach jahrelanger totaler Verweigerung hat Nintendo 2016 endlich den Schritt in den Mobilmarkt gewagt. Mit großem Erfolg. Super Mario Run, Fire Emblem Heroes und vor allem natürlich Pokémon Go wurden über Nacht zu veritablen Hits mit Erlösen im Millionenbereich, bei gleichzeitig wohl eher niedrigen Produktionskosten. Auf die - zumindest auch - unterwegs verwendbare Hybrid-Konsole Nintendo Switch scheint diese nicht unbedingt abzusehende Entwicklung allerdings keinerlei Einfluss zu haben. Wie aus einem angeblich geleakten, internen Designdokument zu Nintendo Switch (damals noch Nintendo NX) hervorgeht, erlaubt Nintendo nämlich offenbar nicht jede Art von Mikrotransaktion in Spielen.

Sogenannte Premium-Währungen werden zumindest zum Launch (3. März) angeblich schlichtweg nicht unterstützt. Damit wären Free2Play-Spiele auf Nintendo Switch kaum realisierbar. Allerdings werden auch in Vollpreisspielen auf PC und Konsolen, beispielsweise in FIFA oder Madden von EA Sports, inzwischen Mikrotransaktionen angeboten. Dem wird offenbar auch nicht grundsätzlich ein Riegel vorgeschoben - Einmal-Käufe, DLCs und Abo-Angebote und Staffelpässe sollen nämlich auch auf der Switch möglich sein. Nintendo hat die Gerüchte zu den Shop-Richtlinien bisher nicht kommentiert. Viele weitere News und Infos rund um Nintendos Comebackversuch findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Nintendo Switch.

Quelle: ShackNews