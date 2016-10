Nintendo hat seine nächste Hybrid-Konsole mit dem Namen Switch (vormals unter "Nintendo NX" bekannt) offiziell enthüllt und angekündigt. Das Gerät erscheint im März 2017 und wird nicht wie aktuell in der Branche üblich auf Datenträger in Form von DVDs oder Blu Ray-Discs zurückgreifen, sondern Speicherchips - sogenannte "Cartridges", oder wie Nintendo diese nun nennt: "Game Cards" -verwenden, die so ähnlich aussehen, wie Spiele für die 3DS-Serie. Somit ist es wohl offensichtlich, dass die Nintendo Switch keine Kompatibilität zu Wii U-Discs haben wird und diese nicht abspielen kann. Famitsu bestätigt diese Annahme nun und ergänzt, dass es auch bei Spielen der 3DS-Familie schlecht aussieht und es keine Unterstützung für die physischen Kopien der Handheld-Spiele geben wird.

Dass jedoch bei dieser Aussage explizit auf "physische Kopien" eingegangen wird, lässt die Frage offen, wie Nintendo mit der Software der älteren Konsolengenerationen umgehen wird. Bisher ist es noch unklar, ob digitale Inhalte von Wii U und 3DS auf der Switch abgespielt werden können. Big N versorgte Famitsu zusätzlich mit weiteren, kleinen Details zur kommenden Switch. So soll die Ladekapazität des mobilen Bildschirms so groß sein, dass Spieler komfortabel so lange spielen können wie möglich, ohne sich nach einer Steckdose umsehen zu müssen. Diese Formulierung erscheint uns doch sehr schwammig, da es keine Details zu Stunden und Minuten gibt.

Weitere Details zur Nintendo Switch - sicherlich auch zu der Kompatibilität von digitalen Wii U- und 3DS-Spielen - werden sicherlich in der kommenden Zeit folgen. Bisher gibt es lediglich ein offizielles Video, das die nächste Nintendo-Konsole vorstellt und mehr Fragen aufwirft, als es Antworten liefert. Vielleicht fällt gerade deshalb auch Nintendos Aktienkurs aktuell in den Keller? Mehr wissenswerte Infos, News, Videos und Screenshots zur Nintendo Switch halten wir auf unserer umfangreichen Themenseite für euch bereit. Wünscht ihr euch eine Abwärtskompatibilität für die Switch oder ist euch dieses Thema nicht so wichtig? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und lasst die Community und uns an euren Meinungen teilhaben!

Quelle: Perfectly Nintendo