Nintendo Switch: Verbindungsprobleme mit Joy-Cons entdeckt

Wenige Tage vor dem Release der Nintendo Switch haben bereits erste Pressevertreter ihre Hardware für Testberichte erhalten. Am vergangenen Donnerstag wurden nun erste Previews zur Konsole veröffentlicht. Dabei berichten mehrere Journalisten von einem Verbindungsproblem der Joy-Con-Controller, die in seltenen Fällen jegliche Eingabe des Spielers ignorierten. Besonders der linke Joy-Con soll beim Spielen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild einige Aussetzer haben. Das berichteten unterschiedliche Pressevertreter. Auch wir haben vereinzelte Ausfälle beobachtet - im regulären Spielbetrieb allerdings nur sehr selten.

Auf der ausgelieferten Pre-Launch Hardware wurde das kürzlich angekündigte Day-One-Update noch nicht installiert. Möglicherweise behebt der Patch die vorhandenen Schwierigkeiten mit den Joy-Con-Controllern zum Start der Nintendo Switch. YouTuber GameXplain versucht in einem Video die Ursache des Problems herauszufinden und stellte fest, dass das Signal zwischen Joy-Con und Konsole leicht durch "Hindernisse" wie eine Hand oder den Körper unterbrochen werden kann.



Sobald das Day-One-Update für Nintendos Switch verfügbar ist, werden wir entsprechende Tests durchführen um zu prüfen, ob es auch mit dem Patch noch zu Problemen mit der Joy-Con-Verbindung kommen kann. Weitere Meldungen und Videos zur Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.

