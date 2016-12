Nintendo wird am 13. Januar 2017 um 05 Uhr deutscher Zeit im Rahmen des großen Nintendo Switch Enthüllungs-Events alle wichtigen Informationen zur im März 2017 erscheinenden Hybrid-Konsole bekannt geben. Bisherige Details zur Nintendo Switch wurden bislang nur durch verschiedene Insider und Internetseiten geleakt. Nintendo selbst hält sich weiterhin mit Informationen und Statements zu aktuellen Gerüchten zurück. Am vergangenen Montag hat Insiderin Laura Kate Dale an einem Reddit AMA (Ask me anything) teilgenommen und viele weitere Details zur Nintendo Switch verraten.

Laut ihren Informationen wird Nintendo Switch am 17. März 2017 in Großbritannien erscheinen. Weiterhin soll es zwei unterschiedliche Launch-Modelle zu einem Preis von 250 US-Dollar und 300 US-Dollar geben. Im Rahmen des Events soll Nintendo zudem das neue Mario-Spiel in aller Ausführlichkeit zeigen und bereits auf den entsprechenden "Hands on"-Events spielbar sein. Außerdem soll der Titel zum Start der Nintendo Switch im Handel erhältlich sein. Das kommende The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll ihrer Informationen nach jedoch nicht zum Launch erscheinen. Darüber hinaus könnte es am 13. Januar 2017 einen ersten CGI-Trailer zu Beyond Good and Evil 2 geben. Zudem verspricht Laura Kate Dale, dass es weitere Überraschungen während des Events geben wird, die bislang noch nicht geleakt worden sind.

Zudem soll die Docking-Station einige Zeit nach der Veröffentlichung der Hybrid-Konsole einzeln im Handel erhältlich sein. Damit könnten Spieler den Handheld an mehreren TV-Geräten im Haus anschließen. Auch preislich sollen die zusätzlichen Stationen im Rahmen bleiben. Weitere Antworten zu unterschiedlichsten Fragen rund um die kommende Nintendo Switch findet Ihr im Reddit AMA. Zusätzliche Meldungen und Videos zur Nintendo Switch gibt es außerdem auf unserer Themenseite.

Quelle: Reddit