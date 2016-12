Die bekannte Leakerin Laura Kate Dale hat auf der Webseite LetsPlayVideogames.com erneut einen interessanten Beitrag zum Thema Nintendo Switch verfasst. Demnach sei ihr aus einer Quelle innerhalb Nintendos zugetragen worden, dass Nintendo Switch im Dock-Betrieb eine höhere Performance erreicht. Zusätzliche Chips sollen darin nicht verbaut sein. Die gesamte Hardware stecke, wie bereits zuvor behauptet, im Handheld-Teil. Im Dock würden die Chips aber mit höherem Takt laufen.

Das ermögliche Nintendo Switch die Darstellung von Grafiken in 1080p-Auflösung am Fernseher. Das Handheld-Display löst angeblich, auch das ist nach wie vor nicht bestätigt, mit lediglich 720p auf. Die Verbindung zum Dock wird angeblich per USB-C-Schnittstelle hergestellt. Hierüber würden sowohl Strom als auch Bildinformationen übertragen. Wer mehrere TVs besitzt, könne sich zusätzliche Docks relativ günstig nachkaufen, so Dale weiter. Ob an diesen Gerüchten wirklich etwas dran ist, werden wir auf einem Nintendo-Event Mitte Januar 2017 erfahren. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Nintendo Switch.

Quelle: LetsPlayVideogames.com