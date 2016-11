Nintendo Switch: Kommen Super Mario Galaxy 3 und Super Mario Sunshine HD?

Das Profil auf der Webseite der Internet Movie Database von Charles Martinet, dem langjährigen Synchronsprecher von Mario und Luigi im Westen, wurde kürzlich mit interessanten neuen Projekten erweitert. Demnach sollen sich derzeit bei Nintendo unter anderem Super Mario Galaxy 3 und ein HD-Remaster von Super Mario Sunshine in Entwicklung befinden. Darüber hinaus waren Einträge für ein noch unbekanntes Mario Golf-Spiel sowie Super Mario Maker Deluxe zu finden. All diese unangekündigten Projekte könnten in Zukunft für Nintendos neue Plattform Switch erscheinen, die im März 2017 auf den Markt kommen wird.

Die entsprechenden Einträge in der Internet Movie Database sind jedoch mittlerweile wieder verschwunden. Charles Martinet soll im Jahr 2016 an Super Mario Galaxy 3 gearbeitet haben, das sich laut dem Eintrag bereits in der Post Production befinden soll. In der Vergangenheit sind bereits Gerüchte aufgetaucht, die besagt haben, dass ein Mario-Spiel für Nintendo Switch kurz vor der Fertigstellung sei. Die Arbeiten an Super Mario Sunshine HD sollen erst im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Ein Statement von Nintendo zu den aufgetauchten Gerüchten wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Das japanische Unternehmen wird am 12. Januar 2017 im Rahmen eines Events viele weitere Informationen zur kommenden Nintendo Switch veröffentlichen.

Quelle: SegmentNext