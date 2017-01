Nintendo Switch: Geheime Release-Liste zur neuen Konsole geleakt?

Nintendo-Fans fiebern dem 13. Januar entgegen: Am Freitag stellt das japanische Traditionsunternehmen mit der Nintendo Switch seine neue Spielekonsole vor. Seit der Ankündigung im Oktober des vergangenen Jahres warten Spieler sehnsüchtig auf die noch fehlenden Informationen, darunter Preis, exakter Release-Termin und eine Spieleliste. Letztere kursiert derzeit durch die Weiten des Internets.

Ein angeblich über den Twitter-Account von IGN Frankreich veröffentlichtes Dokument soll eine Liste mit den Spielen zeigen, die rund um den Launch der Nintendo Switch in den Handel kommen sollen. Zum Start der Konsole sollen demnach Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon Counterattack, Mario Kart 8, Super Mario RPG: Rabbids Invasion und The Elder Scrolls 5: Special Edition in den Regalen stehen. Auf dem Dokument wird übrigens der 17. März 2017 als Launch-Tag der Nintendo Switch angegeben. Entsprechende Gerüchte kamen bereits vor wenigen Tagen auf.

Am 24. März sollen die Veröffentlichungen von Assassin's Creed Egypt und Pikmin World folgen. Im zweiten Quartal erscheinen dem Dokument zufolge Super Mario Frost Land, Super Smash Bros. und NBA 2k17 für Nintendo Switch. Ob die zunächst über den Twitter-Account von IGN Frankreich veröffentlichte und wenig später wieder entfernte Liste der Wahrheit entspricht, wird sich zeigen müssen. Das Fake-Potenzial dürfte - wie vor der Ankündigung einer neuen Konsole üblich - ziemlich hoch sein. Im NeoGaf-Forum und auf Reddit tauchten zuvor bereits Spielelisten auf, die schnell als Fake enttarnt wurden. Klarheit dürfte das Nintendo-Event am 13. Januar schaffen. Nintendo Switch soll im März auf den Markt kommen.

Zeigt diese Liste die Launch-Spiele für Nintendo Switch? Quelle: IGN Frankreich

Quellen: Xboxdynasty, IGN Frankreich Twitter, 4Players