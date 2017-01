Nintendo Switch: Funktionen des Docks bekannt

Nintendos nächste Konsole Switch wurde offiziell enthüllt. Vor einigen Tagen ließ Nintendo die Katze aus dem Sack und stellte seine nächste Konsole vor. Nintendo Switch soll am 3. März erscheinen und 299,99 US-Dollar kosten. Auch der deutsche Preis ist mittlerweile bekannt und wird unwesentlich höher ausfallen. Die Konsole kann hierzulande bereits vorbestellt werden. Zum Release wird es schon einige Titel zu kaufen geben. Beispielsweise den potentiellen Hit The Legend of Zelda: Breath of Wild oder Super Bomberman R. Viele weitere Spiele. darunter ein neuer Super Mario-Ableger mit dem Namen Super Mario Odyssey, schaffen es allerdings nicht pünktlich zum Launch der Konsole in die Regale - eine große Trailer-Parade zu den neu angeküdigten Nintendo-Games findet ihr in diesem Artikel.

Dock nur Adapter - keine weiteren Funktionen

Der einzige Weg, die Switch an ein externes Display anzuschließen, ist das der Konsole beiliegende Dock. In der Vergangenheit wurde spekuliert, was dieses Verbindungsstück alles kann, außer den tragbaren Teil der Konsole aufzuladen und das Bild an ein Fernsehgerät zu streamen, wenn man die beiden Komponenten zusammensteckt. Theorien über zusätzliche Power durch CPUs, die sich dazuschaltet, wenn man das tragbare Teil der Switch mit dem Dock verbindet, machten mitunter die Runde.

Die Realität ist aber ernüchternd: das Dock dient lediglich als Adapter, Ladegerät und zum Kabelmanagement. Ein entsprechendes Bild von Niintendo erklärt das Gerät, welches über einen USB-Port, einen HDMI-Port, sowie einen Wechselstromadapter in sich trägt. Docks für die Switch werden auch sepratat kaufbar sein und sollen an die 90 US-Dollar kosten. Mehrere Docks empfehlen sich beispielsweise, wenn man die Konsole an mehreren TV-Geräten im Haus verwenden will, ohne das Dock immer umstecken zu müssen.

Die Funktionen des Docks von Nintendos nächster Konsole Switch sind bekannt. Quelle: Nintendo Weitere Infos, News, Termine, Screenshots und Videos zur Switch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Werdet ihr euch eine Nintendo Switch holen? Was gefällt euch an der nächsten Nintendo-Konsole am meisten? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen uns lasst es die Community und uns wissen!

Quelle: Polygon