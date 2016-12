Nintendo Switch: From Software soll Dark-Souls-Trilogie neu auflegen

Dark Souls könnte für Nintendo Switch auf den Markt kommen. Wie die Webseite letsplayvideogames.com aus vertrauenswürdigen Quellen erfahren haben will, habe ein kleines Team bei From Software die vergangenen Monate damit verbracht, Dark Souls 3 - den aktuellen Serienableger - auf die neue Nintendo-Konsole zu portieren. Inzwischen sei das auch gelungen, der Performance-Level zufriedenstellend. Derzeit überlege From Software, die komplette Dark-Souls-Trilogie inklusive aller Download-Inhalte für Nintendo Switch umzusetzen. Die finale Entscheidung hängt aber wohl von den ersten Switch-Verkaufszahlen ab.

Die Webseite berichtet weiter, dass die neu aufgelegten Dark-Souls-Spiele zeitgleich auch für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen könnten. Eine Stellungnahme seitens From Software liegt allerdings nicht vor. Daher sollten die Gerüchte mit Vorsicht genossen werden. Dass From Software die Nintendo Switch mit Spielen unterstützen will, ging bereits aus einer Dritthersteller-Liste hervor, die Nintendo zur Ankündigung der Konsole veröffentlichte.

Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseiten zu Nintendo Switch und Dark Souls 3 im Auge. Nintendos neue Spielekonsole soll im März 2017 auf den Markt kommen. Ein finaler Release-Termin und Preis liegen bislang nicht vor. Auf einem für Anfang Januar 2017 geplanten Event dürfte Nintendo die noch fehlenden Switch-Informationen nachreichen.

Quelle: letsplayvideogames.com