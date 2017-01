Nintendo Switch: Lohnt sich der Kauf? Unser Faktencheck im Video!

Am 03. März 2017 wird Publisher Nintendo mit der Nintendo Switch eine neue Hybrid-Konsole auf den Markt bringen, die die Vorteile eines Handhelds mit denen einer stationären Konsole verbindet. Im Rahmen einer großen Live-Veranstaltung in Tokio hat das Unternehmen Anfang des Monats viele wichtige Informationen zur Konsole sowie dem Launch-Lineup der Öffentlichkeit mitgeteilt. Nun stellt sich jedoch die Frage, ob sich ein Kauf der Nintendo Switch zum Start im März wirklich lohnt. In unserem Faktencheck-Video geben wir euch unsere objektive Meinung zur kommenden Hardware von Nintendo und vergleichen die wichtigsten Argumente der Nintendo Switch.



In den vergangenen Tagen äußern sich immer mehr Entwickler-Studios zur neuen Konsole von Nintendo. Die Teams von Capcom und Respawn Entertainment gaben bekannt, dass derzeit keine Umsetzungen von Resident Evil 7 sowie Titanfall 2 geplant seien. Im Fall von Titanfall 2 scheint die Leistung der Hardware nicht auszureichen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Aber auch weitere Launch-Titel wurden in dieser Woche angekündigt. So gab das Entwicklerteam von Tomorrow Corporation und 2D Boy bekannt, dass die Titel World of Goo, Little Inferno und Human Resource Machine im Paket für die kommende Konsole erscheinen werden. Weitere Meldungen zur Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.