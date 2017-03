Die Nintendo Switch scheint einen äußerst erfolgreichen Launch hingelegt zu haben. In den USA wurde die Konsole innerhalb der ersten zwei Tage häufiger verkauft als jede andere Nintendo-Konsole zuvor, wie Nintendo-US-Präsident Reggie-Fils Aime im Gespräch mit der New York Times bestätigt. Konkrete Zahlen nennt der Nintendo-Chef zwar nicht. Allerdings erwähnt er, dass sich die Wii hinter dem Switch-Launch platziert.

Ein beachtlicher Erfolg, war doch die Wii zum Marktstart Ende 2006 heiß begehrt und weltweit nahezu restlos ausverkauft. Von der Wii setzte Nintendo weltweit bislang mehr als 100 Millionen Konsolen ab. Einen Erfolg verbucht auch das seit dem Switch-Launch am 3. März erhältliche Zelda: Breath of the Wild: Das Action-Adventure ist der erfolgreichste Standalone-Launch-Titel in der Geschichte von Nintendo. Damit übertrifft Zelda: Breath of the Wild sogar Super Mario 64, das zum Launch des Nintendo 64 auf den Markt kam.

Erste Zahlen aus Großbritannien

Wie oft sich die Nintendo Switch und Zelda: Breath of the Wild in den USA schließlich verkauften, teilte Nintendo bislang nicht mit. Erste Zahlen liegen bereits aus Großbritannien vor. Medienberichten zufolge wurde die Konsole an den ersten beiden Tagen mehr als 80.000 Mal verkauft. Das sind doppelte so viele Einheiten wie zum Launch der Vorgängerkonsole Wii U, die 2012 auf den Markt kam. An die Launch-Erfolge der PS4 (250.000) und Xbox One (150.000) knüpft die Switch in Großbritannien aber nicht an.

Wie oft sich die Konsole in Deutschland verkaufte, ist nicht bekannt. Aber auch hierzulande scheint die Konsolen zum Launch einen hohen Absatz erzielt zu haben: Viele große Händler melden, dass die Switch restlos ausverkauft ist. In den nächsten Tagen dürften die Lager der Händler wieder aufgestockt werden. Ein Konsolennachschub soll nicht lange auf sich warten lassen. Nintendo hatte versprochen, ausreichend Konsolen zum Switch-Launch an den Handel auszuliefern. Lieferengpässe soll es nicht geben.

2. Fri-Sat sales for Nintendo Switch exceeded first 2-day sales in Americas for any system in Nintendo history. Next biggest was Wii. — Nick Wingfield (@nickwingfield) March 6, 2017