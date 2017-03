Nintendo Switch: Für ​Gamestop einer der erfolgreichsten Launches seit Jahren

Mit der Switch steht seit dem 3. März die neue Spielekonsole von Nintendo in den Regalen. Für Eric Bright, Senior Director of Merchandising bei Gamestop USA, steht fest: Nintendo legte einen sensationellen Launch hin. Im Gespräch mit der Webseite gamerant.com bezeichnet er den Switch-Launch als einen der stärksten und erfolgreichsten Konsolenstarts, den die Einzelhandelskette in den vergangenen Jahren verbuchen konnte. "In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren die Läden randvoll mit Leuten, die es nicht abwarten konnten, eine Nintendo Switch in ihren Händen zu halten", kommentiert der Gamestop-Manager in den USA.

Am Samstagmorgen sollen sich teils lange Schlangen vor den Geschäften gebildet haben. "Für Gamestop war das einer der stärksten und erfolgreichsten Konsolenlaunches in den vergangenen Jahren", erklärt Bright weiter. Konkrete Verkaufszahlen nannte der Gamestop-Manager zwar nicht. Allerdings lassen seine Aussagen vermuten, dass die Nintendo Switch in den Gamestop-Geschäften der USA wohl nahezu ausverkauft ist. "Diejenigen, die noch auf der Suche nach einer Switch sind, brauchen sich keine Sorgen zu machen: Nachschub ist auf dem Weg", erklärt der Gamestop-Manager weiter.

Nintendo verspricht: "Keine Lieferengpässe zum Switch-Launch"

Nintendo hatte bereits im Januar dieses Jahres betont, dass es im Launch-Monat der Switch zu keinen Lieferengpässen kommen soll. "Jeder, der eine Nintendo Switch kaufen will, soll dazu auch die Möglichkeit erhalten", kommentierte Reggie Fils-Aime von Nintendo Amerika. Nach Angaben des Nintendo-US-Chefs will der Mario-Konzern zwei Millionen Einheiten seiner neuen Konsole zum Launch an den Handel ausliefern.

In Deutschland ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei Gamestop USA: Die Nintendo Switch ist bei vielen Händlern ausverkauft, darunter Amazon. Bei Saturn und Media Markt scheint es noch kleine Restbestände in den lokalen Geschäften zu geben. Gleiches gilt auch für die Deutschland-Filialen von Gamestop. Nachschub dürfte aber auch für deutsche Händler unterwegs sein. Viele weitere Meldungen findet ihr auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch. Die Konsole kam am 3. März für rund 330 Euro auf den Markt. Eine Liste mit den Release-Terminen der Nintendo Switch-Spiele halten wir unter diesem Link bereit.

Quelle: Gamerant