Nintendo Switch: Entwickler AnyArts kündigt neuen Exklusivtitel an

Spieleentwickler AnyArts Productions kündigt auf der Webseite des französischen Online-Magazins Gameblog ein neues Adventure an. Der Indie-Titel mit dem Namen Seasons of Heaven soll exklusiv für die kommende Nintendo Switch-Konsole erscheinen. Zwar ist der genaue Release-Termin noch nicht bekannt, einen ersten Eindruck erhalten Interessierte dank zahlreicher Screenshots aber bereits jetzt. Unter den Bildern befinden sich zwei Artworks und erste In-Game-Szenen des Projekts.

Diese zeigen den Protagonisten Yann und seine treue Gefährtin Ani in einer unberührten Naturszenerie. Das Action-Adventure stützt sich auf die surrealen Geschichte des gleichnamigen französischen Romans und ist laut Artikel düsterer als es die Screenshots anmuten lassen. Der am Asperger Syndrom leidende Junge und eine französische Bulldogge müssen zusammen mit einer Gruppe anderer Überlebender in einer postapokalyptischen Welt bestehen.

Seasons of Heaven ist nur einer von vielen angekündigten Titeln für Nintendo Switch. Während einer amerikanischen Late-Night-Show präsentierte Nintendo erst kürzlich neue Spielszenen des Wii-U-Titels The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der kommenden Konsole. Wie gefällt euch das aktuell gebotene Spiele-Angebot für die Hybridkonsole? Nutzt die Kommentarbox unter dem Artikel und lasst die Community an eurer Meinung teilhaben! Hier geht es zum ausführlichen Artikel zu Seasons of Heaven von Gameblog samt oben genannter Screenshots. Weitere Informationen zur neuen Konsole lest ihr auch auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch.

Von Christian Alo

Autor