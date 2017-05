Nintendo Switch: Dockingstation bald einzeln im Handel - Preis bei 90 Euro?

Bereits vor dem Release der Nintendo Switch Anfang März hatte Nintendo angekündigt, die Dockingstation auch einzeln zum Kauf anbieten zu wollen. Inzwischen steht ein Termin fest: Das Zubehör kommt am 23. Juni in Deutschland auf den Markt. Neben der für den Betrieb am TV oder Monitor notwendigen Dockingstation liegen dem Zubehörset außerdem ein Netzteil und ein HDMI-Kabel bei. "Wollt ihr die Nintendo Switch an mehreren Fernsehern im Haushalt betreiben, bietet dieses Set alles Notwendige, um das System im TV-Betrieb zu verwenden", teilt Nintendo auf seiner Webseite mit.

Zu welchem Preis sich die in Kürze separat im Handel erhältliche Dockingstation für Nintendo Switch erwerben lässt, steht bislang nicht fest. Auf seiner US-Webseite gab Nintendo Anfang des Jahres noch 90 US-Dollar an - der Preis-Eintrag fehlt inzwischen. Womöglich ist der Preis noch aktuell, denn US-Händler wie Gamestop und Best Buy preisen das Zubehörset für 89,99 US-Dollar aus. In den USA kommt die Dockingstation bereits am 19. Mai in den Handel.

Vermutet wird, dass sich der Euro-Preis in der gleichen Region bewegt. Das Zubehörset könnte daher um die 90 Euro kosten. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Themenseite. Nintendo Switch ist seit dem 3. März 2017 im Handel erhältlich. Es ist die erste Konsole, die sich sowohl unterwegs als auch am Fernseher betreiben lässt. Nintendo Switch kostet rund 330 Euro. Eine Dockingstation liegt jeder gekauften Konsole bei.

Ein neues Zubehörset mit #NintendoSwitch Station, Netzteil und HDMI-Kabel ist ab 23.06. erhältlich. pic.twitter.com/NpwtXaNlWa — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) May 10, 2017