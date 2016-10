Nintendo Switch: Display mit 720p-Auflösung und Smartphone-Funktionen

In einem jüngst veröffentlichten Trailer stellte Nintendo erstmals seine neue Switch-Konsole vor. Allerdings, so bestätigte es das Unternehmen wenig später, habe der Trailer "längst nicht alles gezeigt". Anfang 2017 sollen demnach viele weitere Infos zur modularen Spielekonsole folgen. Die englischsprachige Webseite Eurogamer.net will nun neue Infos zum Display erhalten haben. Vertrauenswürdige Quellen sollen bestätigt haben, dass Nintendo Switch mit einem 6,2 Zoll großen Display ausgestattet sein soll.

Der Multitouch-Bildschirm löst in 720p (HD-Qualität) auf. Eine Besonderheit: Bei dem Display handelt es sich angeblich um einen kapazitiven Multitouch-Bildschirm. Es wäre der erste, den Nintendo in seinen Geräten verbaut: Nintendo 3DS und Wii U verwenden resistive Displays, die vor allem auf Druck und weniger auf präzise Eingaben reagieren. Durch das 10-Punkt-Multitouch-Display soll Nintendo Switch verschiedene Finger-Gesten verstehen können.

Smartphone-Nutzer kennen das bereits: Mit dem Spreizen von Daumen und Zeigefinger kann etwa in das Bild hineingezoomt werden. Möglich, dass ähnliche Funktionen auch mit der Nintendo Switch ermöglicht werden, beispielsweise bei detaillierten Karten-Ansichten für Zelda, Super Mario und Co. Am 13. Januar 2017 erfahren wir weitere Infos, denn für diesen Tag kündigte Nintendo eine Live-Präsentation zur Switch-Konsole an. Dann teilt Nintendo womöglich nähere Infos zu Preis, Spiele und Hardware mit. Der Release-Termin der Nintendo Switch ist derzeit für März 2017 geplant.

Quelle: Eurogamer