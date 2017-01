Switch: Die versteckten Kosten der Nintendo-Konsole

329,99 bis hin zu 349 Euro beträgt der Preis für die Nintendo Switch in Deutschland bei der Vorbestellung. 299,99 US-Dollar sind es in den USA. Um diesen Preis zu erreichen musste Nintendo nach eigenen Angaben einige harte Entscheidungen treffen. Alles, was man zum Starten braucht, lässt sich in der Verpackung der kommenden Konsole finden - unter anderem ein Paar Joy-Con Controller und die Docking Station. Aber um richtig loszulegen, bedarf es noch einigem mehr.

Weitere Investitionen benötigt - Switch kostet fast 570 US-Dollar

Polygon hat eine Liste erstellt, welche Zubehör enthält, das man benötigt, um mit der Switch ohne Einschränkungen ins Vergnügen einsteigen zu können. Dazu gehören unter anderem eine microSD-Karte für digitale Spiele und weitere Inhalte (DLCs, Savegames, Screenshots, Videos und mehr), zusätzliche Joy-Con Controller für den lokalen Multiplayer, ein Switch Pro Controller und noch mehr. Die genaue Auflistung lest ihr nachfolgend gekürzt oder in seiner Gänze mit ergänzenden Erklärungen bei Polygon.

Insgesamt kam Polygon auf eine Summe von knappen 570 US-Dollar. Auch die Preise in Deutschland sind gesalzen. Im deutschen Amazon-Shop sind die Euro-Preise für Teile des Switch-Zubehörs aufgetaucht. Diese wurden eins zu eins von den Dollar-Preisen übernommen. Eine ähnliche Summe in Euro, wenn nicht aufgrund der teureren Konsole hierzulande sogar etwas mehr, sollte man also in Deutschland aufbringen, um mit der Switch richtig durchstarten zu können.

Switch Konsole (299,99 USD) + microSD-Karte (27,49 USD) + Joy-Con Controller (79,99 USD) + Switch Pro Controller (69,99 USD) + Joy-Con Charging Grip (29,99 USD) + ein Spiel (59,99 USD) = 567,44 USD

Diese beispielhafte Rechnung beinhaltet aber nicht einmal weiteres Zubehör wie eine zweite Switch Docking Station - die bei rund 90 Euro liegt -, um das Gerät an weiteren Bildschrimen im Haus anzuschließen. Es enthält auch noch nicht die Summe, welche Nintendo für den bezahlten Online-Service in Rechnung stellen wird, wenn dieser startet. Was haltet ihr davon? Stört es euch nicht, so viel Zubehör kaufen zu müssen, oder ist es euch egal, da ihr dafür innovative Technologie und bekannte IPs wie Super Mario oder Zelda erhaltet? Nutzt doch die Kommentarfunktion und lasst es die Community und uns wissen! Mehr über die Nintendo Switch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.