Nintendo Switch: Neue Details zum Online-Service erst nach Konsolen-Launch

Nintendo arbeitet an einem Online-Service für die Switch. Mit konkreten Details hält sich das Unternehmen allerdings noch bedeckt. Bis zum Launch der neuen Konsole am 3. März wird das wohl auch so bleiben, wie sich der Webseite zur Nintendo Switch entnehmen lässt. "Schaut nach dem Launch der Konsole vorbei, um weitere Details zu den Funktionen zum Online-Service zu erfahren", schreibt Nintendo. Daher bleibt zunächst abzuwarten, mit welchen Features Nintendo das für die Switch geplante Online-Netzwerk ausstattet.

Dass der Online-Service eine wichtige Säule für Nintendos Strategie darstellt, kommentierte zuletzt Yoshiaki Koizumi, Deputy General Manager of the Nintendo's Entertainment Planning & Development Division, in einem Interview. Analyst Daniel Ahmad fasst die Aussagen auf Twitter zusammen. Demnach sei es für Nintendo besonders wichtig, eine unterhaltsame Erfahrung zu entwickeln. Nach Angaben von Koizumi sind verschiedene Dienste geplant, über die er aktuell aber noch nicht reden könne. "Was ich aber sagen kann, ist: Ihr könnt ein mobiles Endgerät nutzen, um euch online mit anderen Spielern zu unterhalten".

Dass Nintendo an einer App für mobile Geräte arbeitet, bestätigte der Mario-Konzern bereits zur Ankündigung der Nintendo Switch im Januar. Die App soll es darüber hinaus ermöglichen, Freunde zu Online-Spielen einzuladen oder sich mit ihnen zu gemeinsamen Partien zu verabreden. Alle Nintendo Switch-Besitzer können die App kostenlos testen, bevor sie ab Herbst Teil eines kostenpflichtigen Online-Services wird. Ähnliches gilt für die gesamte Online-Umgebung für die Switch: Der Dienst startet im März zunächst kostenlos; ab Herbst kostet der Service Geld. Der Preis liegt angeblich zwischen 20 und 30 Euro pro Jahr.

Ebenfalls bereits bestätigt: Online-Abonnenten sollen in jedem Monat mit einem kostenlosen Retro-Spiel aus dem Nintendo-Katalog belohnt werden. Konkret sollen das NES- und SNES-Titel sein. Nähere Details liegen bislang nicht vor. Auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch halten wir euch mit aktuellen News auf dem Laufenden. Nintendos neue Konsole kommt für circa 330 Euro auf den Markt.

