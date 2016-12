Nachdem Nintendo-Insiderin und Videospiel-Journalistin bereits vor wenigen Tagen im Rahmen eines Reddit AMA ("Ask me anything") einige neue Informationen über die kommende Nintendo Switch verraten hat, war sie nun als Gast in einer YouTube-Übertragung eingeladen und hat auch hier einige neue Informationen über die kommende Hybrid-Konsole von Nintendo geleakt. So soll das User-Interface der Switch erneut mit einer Kachel-Optik versehen werden, das bereits in ähnlicher Form bei der Wii U und dem Nintendo 3DS zum Einsatz kommt. Allerdings soll es sich dabei um eine moderne Variante handeln, bei dem die einzelnen Bereiche klar voneinander getrennt sind.

Weiterhin gibt sie an, dass Nintendo Switch definitiv im März 2017 erscheinen wird und nicht verschoben wird. Das Einstiegs-Modell der Konsole soll einen Speicher von 32 GB besitzen und via micro-SD-Karten mit bis zu 128 GB erweiterbar sein. Der separat erhältliche Pro-Controller der Switch wird nicht im Lieferumfang enthalten sein. Zudem wird Nintendo Switch vorerst nur in der Farbe Grau im Handel zur Verfügung stehen. Einige Zeit nach dem Launch wird Nintendo die Joy-Con-Controller einzeln zum Verkauf - möglicherweise auch in anderen Farben - anbieten. Die Laufzeit des Akku soll bei voller Leistung etwa drei Stunden betragen. Das Aufladen über den verbauten USB-C-Port soll jedoch sehr schnell funktionieren.

Zudem wird die Nintendo Switch laut ihren Informationen zum Launch insgesamt drei GameCube-Klassiker als Virtual Console anbieten. Dabei soll es sich um Super Mario Sunshine, Luigis Mansion und Super Smash Bros. Melee handeln. Technische Verbesserungen wird es allerdings nicht geben - die Auflösung soll von der GameCube-Version auf Switch übernommen werden. Der Bildschirm der Hybrid-Konsole soll eine Auflösung von 720p besitzen. Eine Bestätigung dieser Informationen gibt es allerdings nicht. Nintendo wird am 13. Januar 2017 um 05 Uhr deutscher Zeit im Rahmen des großen Enthüllungs-Event alle wichtigen Details zur Nintendo Switch bekannt geben.

