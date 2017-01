Switch: Darum kommt die Nintendo-Konsole nicht im Spiele-Bundle

Während Nintendos Wii und Wii U in Bundles mit Spielen in den Regalen standen, wird das bei der kommenden Switch nicht der Fall sein. Nintendo of Americas President Reggie Fils-Aime hat sich nun zu diesem Umstand geäußert und verraten, warum das so ist. "Wir schauen uns jeden Launch [Anm. d. Red.: von Konsolen] genau und losgelöst an und überlegen uns, was die richtige Sache für diesen Start ist. Und ich bin in diese Prozesse schon seit der Einführung des Nintendo DS involviert. Jeder ist auf seine Art und Weise anders. Für diesen Launch [Anm. d. Red.: den der Switch] fanden wir heraus, dass die Bandbreite der Software, die kommen wird, den Spielern erlauben soll, genau die Software zu kaufen, die sie wollen. Dabei rede ich nicht nur von von den Day One-Spielen, sondern von allem, was durch den April und bis hin zum Sommer erscheint, beispielsweise Super Mario Odyssey. Durch diese Entscheidung konnten wir auch zum sehr ansprechenden Preis der Switch von 299 US-Dollar gelangen und lassen die Verbtaucher entscheiden, welche Games sie kaufen wollen", sagte Fils-Aime in einem Interview zu Gamespot.

Die Nintendo Switch erscheint weltweit am 3. März 2017 und der von Nintendo vorgeschlagene unverbindliche Verkaufspreis beträgt 299 US-Dollar. In Deutschland kann die Switch bereits vorbestellt werden und liegt aktuell bei einigen Euro mehr, als es in Dollar der Fall ist. Gesalzene Preise für Zubehör, wie Controller oder eine separate Dockingstation, erregen aktuell die Gemüter der potenziellen Käufer. Gerade der recht hohe Preis für die Dockingstation, deren Funktion nun bekannt ist, die aber nicht viel bietet, erstaunt Nintendo-Fans und lässt sie die Preispolitik des japanischen Konzerns hinterfragen. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zur Nintendo Switch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr davon haltet, dass die Konsole nicht im Bundle mit weiterem Zubehör oder Spielen erscheint, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: Gamespot