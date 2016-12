Nintendo Switch: Darum heißt die neue Konsole Switch - Nintendo äußert sich

Die Nintendo Switch verfolgt das Konzept einer Hybrid-Konsole: Die im März 2017 erscheinende Hardware lässt sich sowohl am heimischen Fernseher als auch unterwegs verwenden. "Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher - somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause", kommentierte Nintendo zur Ankündigung der Nintendo Switch. Entsprechend liegt die Vermutung nahe, dass sich der Name "Switch" (englisch für umschalten, wechseln, tauschen) von dieser Idee ableiten lässt.

Gegenüber dem japanischen Spielemagazin Nintendo Dream sagte ein Sprecher des Unternehmens, dass es mit dem Namen "Switch" zwei Aspekte im Hinterkopf hatte: "Es gibt zwei Gründe, warum wir entschieden haben, dass der Name Nintendo Switch am besten zu unserem Produkt passt. Der Name repräsentiert eines der Hauptfunktionen der Konsole: das nahtlose Umschalten ("switch") zwischen dem TV- und Switch-Bildschirm. Gleichzeitig untermauert der Name den Gedanken, durch das 'Umlegen eines Schalters' die Art der Erfahrung zu verändern, wie Leute Entertainment in ihrem Alltag erleben". Die Aussagen hat die Webseite nintendoeverything.com ins Englische übersetzt.

Derzeit warten Fans auf weitere Infos zur Nintendo Switch - etwa zu Preis, Hardware und Launch-Termin. Behoben werden soll der Informationsmangel am 13. Januar 2017. Für diesen Tag kündigte Nintendo Live-Präsentationen der neuen Konsole an. Nintendo überträgt das Event, zu dem Journalisten, Analysten und Handelspartner geladen sind, von Tokyo aus per Livestream im Internet. Weitere Infos erhaltet ihr auf unserer Themenseite zu Nintendo Switch.