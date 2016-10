Nintendo hat am vergangenen Donnerstag mit einem ersten Trailer das Geheimnis um das Projekt NX gelüftet und die Konsole Nintendo Switch erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei handelt es sich um einen Handheld mit abnehmbaren Controllern, der an eine mit dem TV-Gerät verbundene Dock-Station angeschlossen werden kann, um die Spiele auch klassisch am Fernseher spielen zu können. Wie nun bekannt wurde, hat das chinesische Unternehmen Aikun Electronics im Rahmen der Global Sources Electronics Show in Hong Kong im Jahr 2015 ein Android-Tablet mit dem Namen "Morphus X300" vorgestellt, das starke Ähnlichkeiten mit Nintendos neuer Hardware hat.

So verfügt das chinesische Tablet ebenfalls über abnehmbare Controller, die beim Spielen problemlos an das Gerät angebracht werden können. Eine Verbindung zu einem TV-Gerät ist jedoch nicht möglich. Das Morphus X300 verfügt dazu über einen speziellen Bildschirm mit acht Zoll Größe, der 3D-Inhalte ohne Brille darstellen kann. Weitere Details zu den Spezifikationen findet Ihr auf der offiziellen Seite des Tablets. Die Internetseite Notebook Italia konnte im vergangenen Jahr auf der Messe in Hong Kong die Hardware genauer ansehen und hat ein kurzes Video dazu auf YouTube veröffentlicht.



Das Morphus X300 ist in China für einen umgerechneten Preis von etwa 299 US-Dollar (275 Euro) erhältlich. Wie viel Nintendo im März 2017 für Nintendo Switch verlangen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Weitere Meldungen zu Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.