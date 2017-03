Nintendo Switch: Besitzer klagen über Day-One-Hardwareprobleme

Seit gestern, dem 3. März 2017, ist Nintendos neue Hybrid-Konsole Switch endlich weltweit erhältlich. Und schon einen Tag nach dem Release häufen sich Meldungen von Käufern, die über verschiedene Hardwareprobleme berichten. Laut Polygon decken diese Beschwerden eine ganze Bandbreite von Day-One-Problemen ab. Auch von "gebrickten", also gesperrten, Konsolen sowie blauen und orangen "Screens of Death" wird berichtet.

Screens of Death und gesperrte Konsolen

Auf sozialen Medien und in Internetforen tauchen dazugehörige Bilder auf, welche die unbrauchbare mobile Einheit zeigen. Ein Reddit-User, der über seine gesperrte Konsole berichtete, behauptet, er habe mit dem Support von Nintendo gesprochen. Letztendlich blieb ihm keine andere Wahl, außer sein komplettes System ersetzen zu lassen. Wie weit diese Fehler verbreitet sind und woher sie stammen, kann zur Zeit noch nicht mit Gewissheit gesagt werden. Weder die User noch Nintendo selber haben dazu eine passende Antwort parat. Andere User auf Reddit, die den ähnlichen, orangen "Screen of Death" erfahren mussten, berichten über eine mögliche Lösung. So soll ein einfacher Reboot des Systems Abhilfe schaffen. Dazu muss man einfach den Power-Knopf einige Sekunden gedrückt halten.

Verkratzter Bildschrim und ausgefallene Controller

Glixel berichtet währenddessen über Probleme mit dem Bildschirm der Switch. So soll es nach einer Woche intensiven Gebrauchs der Docking-Station zu unschönen Kratzern auf dem Screen des mobilen Teils kommen. Um genauer zu sein tauchten diese Kratzer auf der linken unteren Hälfte des Bildschirms auf, also nicht auf dem Bildschirm selber. Trotzdem sind sie unschön anzusehen. Wie Glixel herausgefunden haben will, sollen die Kratzer vom Design der Docking-Station stammen, die von der Innenseite nicht gepolstert sei. Dadurch drückten unvorsichtige User, die den USB-C-Port nicht auf Anhieb träfen, den Screen gegen die harte, nicht gepolsterte Innenseite des Docks, was zu besagten Kratzen führen soll.

Nach wie vor wird auch über Probleme mit dem Joy-Con-Controller berichtet. Dieser verliere unter bestimmten Bedingungen die Verbindung zur Konsole. Nintendo soll Polygon gesagt haben, dass man bereits einige Reportings erhalten habe und sich diese Sache genauer ansehe. Vorläufig wird dazu geraten, andere Geräte, die sich in der Nähe der Konsole befinden, wegzustellen oder abzuschalten, denn diese könnten die Bluetooth-Verbindung der Switch beeinflussen. Es wird vermutet, dass es sich dabei um ein Problem der Hardware handelt.

Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zur Nintendo Switch findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Besitzt ihr die Konsole auch schon? Läuft diese bei euch reibungslos oder sind euch auch Probleme begegnet? Nutzt gerne die Kommentarfunktion und lasst die Community und uns an euren Erfahrungen teilhaben!