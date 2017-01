Nintendo Switch: Beiliegende ​Joy-Con-Halterung lädt Akkus nicht auf

Mit der jeder Nintendo Switch beiliegenden Joy-Con-Halterung lassen sich die Akkus der Gamepads nicht aufladen, wie aus einem Bericht von Eurogamer hervorgeht. Stattdessen veröffentlicht Nintendo zum Preis von knapp 30 Euro gesondert eine Joy-Con-Halterung, die im Gegensatz zum Standardmodell einen USB-Anschluss aufweist, worüber sich die Akkus der Pads mit Strom versorgen lassen.

Ohne die zusätzliche Halterung lassen sich die Batterien der Joy-Cons nur dann aufladen, wenn die Pads mit der Nintendo Switch selbst verbunden sind. Wer die Akkus der Joy-Con-Pads während des Spielens im TV-Betrieb aufladen will, muss wohl auf die zusätzlich im Handel erhältliche Aufladehalterung zurückgreifen. Im Handheld-Betrieb erhalten die Akkus der angesteckten Joy-Cons die Stromzufuhr über den USB-C-Anschluss am Gerät. Wie lange es dauert, um die Nintendo Switch aufzuladen, lest ihr in einem separaten Artikel. Spieler auf PS4 und Xbox One haben es einfacher: Sie schließen ihre Controller per USB-Kabel an die Konsole an, um die Akkus während des Spielens aufzuladen.

Mit der Joy-Con-Halterung steckt ihr das linke und rechte Joy-Con-Pad zu einem kompakten Controller zusammen. Mit welchem Zubehör die Nintendo Switch außerdem ausgeliefert wird, lest ihr unter diesem Link. Die Konsole wurde erstmals im Oktober 2016 vorgestellt. Damals veröffentlichte Nintendo einen Ankündigungs-Trailer, der das Konzept der Hybrid-Konsole vorstellte. Am 13. Januar 2017 folgten konkretere Infos zur Hardware. Nintendo Switch kommt am 3. März weltweit auf den Markt. Der Preis liegt in Deutschland bei circa 330 Euro. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch.

Quelle: Eurogamer, Joy-Con-Auflade-Halterung bei Amazon