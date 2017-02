Nintendo Switch: Was kann die Konsole? Anschlüsse und Docking-Station im Video

Der Release der Nintendo Switch rückt näher: Die neue Konsole kommt am 3. März auf den Markt. Rund eine Woche vor dem Launch können wir die Switch bereits ausgiebig unter die Lupe nehmen. Um euch an unseren ersten Schritten und Erfahrungen mit der Nintendo Switch teilhaben zu lassen, planen wir ein mehrteiliges Video-Special, in dem wir die einzelnen Funktionen genauer vorstellen wollen. In diesem Teil widmen wir uns unter anderem der Docking-Station. Die Plastikschale benötigt ihr, wenn ihr die Nintendo Switch an eurem Fernseher betreiben wollt. Dafür versteckt sich hinter einer Klappe an der Unterseite ein HDMI-Anschluss - das benötigte Kabel liegt der Konsole bei, wie ihr in unserem Unboxing-Video zur Nintendo Switch erfahrt.

Viele weitere Funktionen bringt die Docking-Station für Nintendo Switch nicht mit. Spannender gestaltet sich ein Blick auf die eigentliche Konsole. Unsere Nintendo-Experten Lukas Schmid und Johannes Gehrling stellen euch das Tablet vor - und zeigen, mit welchen Anschlüssen und Knöpfen die Konsole ausgestattet ist. Darüber hinaus werfen sie einen Blick auf den Modulschacht, in den sich die im Handel erhältlichen Spiele stecken lassen. Aber seht selbst: Das Video startet nach nur einem Klick auf den folgenden Stream. Behaltet auch unsere Themenseite zur Nintendo Switch im Auge. Dort laufen in den nächsten Tagen viele Eindrücke und Videos zur neuen Konsole zusammen. Die Nintendo Switch kostet zum Marktstart am 3. März rund 330 Euro.

Nintendo Switch: Alle Infos zur Konsole