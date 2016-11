Nintendo Switch: Angeblich in zwei Hardwarevarianten ab 199 Pfund

Es gibt weitere Preisgerüchte zu Nintendo Switch. Wie die bekannte Leakerin Laura Kate Dale unter Berufung auf zwei angeblich voneinander unabhängige Quellen berichtet, wird der große britische Videospielehändler GAME die im März 2017 erscheinende Hybridkonsole in zwei verschiedenen Varianten anbieten: ein Basismodell mit kleinem internen Speicher für 199 Pfund und ein weiteres mit besserer Speicherausstattung und beigelegtem Spiel für 249 Pfund.

Umgerechnet wären das nach aktuellem Umrechnungskurs etwa 230 und 290 Euro. Im kanadischen Onlineshop von Toys "R" Us listet Nintendo Switch mit circa 220 Euro, also einem fast identischen Preis, geht man vom Basis-Modell aus. Es spricht also durchaus einiges dafür, dass sich auch dieses Gerücht wieder bewahrheiten könnte. Dale lag in der Vergangenheit schon mehrfach mit Behauptungen rund um Nintendo NX beziehungsweise Switch richtig. Die Existenz von mehreren Modellen klingt ebenfalls wahrscheinlich. Schon Wii U kam mit 8 Gigabyte und 32 Gigabyte in den Handel. Weitere News, Infos und vor allem natürlich Gerüchte findet ihr auf der Themenseite zu Nintendo Switch.

