Nintendo Switch: Akkulaufzeit "mittelmäßig" - Display mit Touch-Funktion?

Nintendo Switch kommt. Nintendo hat die modulare Spielekonsole in einem dreiminütigen Trailer erstmals vorgestellt. Nach der Präsentation in der vergangenen Woche kommen zahlreiche Fragen auf, etwa zur Akkulaufzeit der Nintendo Switch im Mobilbetrieb. Wie Laura K. Dale von LPVG aus zuverlässigen Quellen bei Ubisoft und Nintendo erfahren haben will, lässt sich die Laufzeit des Akkus als "mittelmäßig" beschreiben. Konkreter: Der Akku soll rund drei Stunden laufen, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Ob es sich dabei um finale Spezifikationen handelt, ist noch unklar. Bis zum Launch der Nintendo Switch im März 2017 könnte sich das noch einmal ändern.

Laura K. Dale ist übrigens keine Unbekannte. Bereits in der Vergangenheit erwiesen sich ihre Meldungen zur Nintendo Switch (vorher Nintendo NX) als goldrichtig. Zuletzt will sie außerdem erfahren haben, dass Nintendo ein Multitouch-fähiges Display verbaut. Die Funktion könnte in den Menüs von Spielen wie Zelda und Super Mario zum Einsatz kommen. Allerdings will sie auch erfahren haben, dass sämtliche Spiele ohne Touch-Screen auskommen sollen. Es scheint an den Entwicklern zu liegen, ob und wie sie das Touch-Display in ihre Spiele integrieren. Die Hinweise stammen von letsplayvideogames.com. Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, wird sich zeigen müssen. Anfang des nächsten Jahres will Nintendo weitere Einzelheiten zur Switch-Konsole nennen. Der Launch der Konsole ist für März 2017 geplant.