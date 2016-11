Nintendo Switch: 20-jährige Partnerschaft mit Nvidia geplant

Wie bereits bekannt ist, sind Nintendo und Nvidia eine Partnerschaft für die kommende Nintendo-Hybrid-Konsole Nintendo Switch eingegangen. Die im kommenden März erscheinende Konsole wird nämlich durch die Nvidia Tegra-Technologie betrieben. Dass diese Partnerschaft auf einen langen Zeitraum ausgelegt ist, erklärte nun Nvidias CEO Jen-Hsun Huang während der Vorstellung der aktuellen Quartalsergebnisse des kalifornischen Chip- und Grafikkartenherstellers. Die Zahlen sprechen eine gute Sprache, denn die Gaming-Sparte von Nvidia zeigte einen starken Umsatzwachstum hin und konnte erstmalig einen Betrag von 1,2 Milliarden US-Dollar erzielen - eine Steigerung von 60 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

"Ich schätze, dass Nintendo auch einen großen Teil zu diesem Erfolg beigetragen hat.Wie ihr wisst, neigt die Nintendo-Architektur und Unternehmen dazu, eine lange Zeit an einer gewählten Architektur festzuhalten. Und so arbeiten wir mit ihnen schon seit fast zwei Jahren Seite an Seite. Zahlreiche Hunderte Stunden flossen schon in die Entwicklung dieser unglaublichen Spielkonsole. Ich glaube wirklich, dass jeder davon beeindruckt sein wird, wenn er sie sieht und genussvoll damit spielen kann. Es ist wirklich etwas völlig anderes und nicht damit vergleichbar, was es bisher gab. Und natürlich sind deren Franchises und Spieleinhalte unglaublich. So denke ich, dass diese Beziehung wahrscheinlich zwei Jahrzehnte anhalten wird und bin super gespannt darauf", so der CEO von Nvidia.

Was ihr über diese ambitionierten Pläne zur Kooperation zwischen Nintendo und Nvidia denkt, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen! Mehr interessante News, Infos, Screenshots und Videos zur Nintendo Switch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Mehr rund um Nvidia gibt es auch auf der entsprechenden Übersichtsseite.

Quelle: mynintendonews.com