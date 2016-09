Nintendo: NX soll eigene Pokémon-Spiele bekommen

Lange ist es nicht mehr hin bis zu dem von Nintendo verkündeten Veröffentlichungsdatum der NX, doch noch immer ist wenig bekannt über die neue Konsole. In einem Interview mit dem Wall Street Journal hat Tsunekazu Ishihara, seines Zeichens Präsident der Pokémon Company, allerdings einige interessante Hinweise zu der mysteriösen Hardware fallen gelassen. Nicht nur stützte Ishihara die schon seit längerer Zeit umhergehenden Gerüchte, die NX werde ein Hybrid aus Handheld und Heimkonsole, auch deutet der Pokémon-Aufseher an, dass die beliebten Taschenmonster endlich wieder auch auf eine große Nintendo-Konsole einfallen werden - etwas, was seit jeher abgesehen von Spin-Off-Spielen wie Pokémon Snap oder Stadium nicht der Fall war.

"Die NX versucht das Konzept von Heimkonsole und Handheld-Gerät zu verändern", so Ishihara, der ausdrücklich hinzufügt: "Wir werden Spiele für die NX entwickeln." Ob es sich bei diesen Spielen um neue Titel der Hauptserie und damit waschechte RPGs handeln wird, die seit den ersten Editionen Rot und Blau nur auf Nintendos Handheld-Geräten stattfanden, ist unklar - weitere Spiele à la Snap und Stadium wären im Grunde auch möglich. Am 23. November 2016 kommen aber mit den Editionen Sonne und Mond erst noch einmal Pokémon-Spiele, die Besitzern des Handhelds Nintendo 3DS vorbehalten sind. Welche Überraschungen die neue Konsole derweil für uns in petto haben wird, die für Nintendo Gerüchten zufolge ein "kompletter Reboot" werden soll, bleibt weiterhin abzuwarten - für mehr rund um die Nintendo NX haltet ihr wie gewohnt unsere Themenseite im Blick.

Quelle: Wall Street Journal via Gameinformer