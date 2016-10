Nintendo NX: Gerüchte über geleakte Preise, Specs, Features und mehr

Gerüchte sind immer mit Vorsicht zu genießen, so auch die folgenden: Angeblich hat ein großer Geschäftspartner von Nintendo die Spezifikationen, Features, den Preis und Informationen zu Bundles rund um Nintendos myseriöse Konsole NX geleaked.

Im Nintendo-Subreddit auf Reddit.com wurde eine Zusammenfassung des Leaks gepostet, wobei man bewusst auf Details verzichtet. Angeblich ist die Quelle bereits überprüft worden und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Informationen der Wahrheit entsprechen. Diese sprechen von einer Marketingkampagne zum Gerät mit dem Werbespruch "Interact with your game on the go" (Interagiere unterwegs mit deinem deinem Spiel). Es sollen vier Launch-Titel angepriesen werden, von denen eines ein neues Super-Mario-Spiel ist. Bereits im Februar werden Ladengeschäfte Demokonsolen erhalten. Der Preis soll bei 299,99 US-Dollar liegen.

Es ist aber auch die Rede von Bundles, welche für 399,99 Dollar verkauft werden sollen. Allerdings ist noch nicht bekannt, was diese Bundles enthalten. Die Verpackung soll der der Wii U ähneln und sehr schlicht in Weiß und Blau gehalten sein. Des weiteren soll das Gerät 4K-Streaming unterstützen, was wohl auf Videostreaming hinweist. Die Leistung der Nintendo NX ermöglicht angeblich eine Auflösung von 1080p bei 60 fps. Das Handheld, das einerseits als Controller, andererseits auch als Konsole für unterwegs dienen soll, hat angeblich eine Auflösung von 900p.

Diese Gerüchte sind natürlich nach wie vor mit Vorsicht zu genießen, da Nintendo noch keine offiziellen Angaben zur Konsole gemacht hat. Diese könnten allerdings noch im Laufe dieser Woche folgen.

Quelle: Reddit