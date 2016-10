Nintendo NX: Konsole wieder mit mehr Third-Party-Support?

Schon seit vielen Jahren ist Nintendo dafür bekannt, auf dem Spielemarkt sein eigenes Süppchen zu kochen und das Thema Third-Party-Support bei seinen Konsolen eher stiefmütterlich zu behandeln - im direkten Gegensatz zu den Konkurrenten Sony und Microsoft, die ihre Konsolen stets für möglichst breiten Thrird-Party-Support auslegen. Dass Nintendo mit der kommenden Konsole NX einen Versuch starten könnte, den Status quo dahingehend zu ändern, deutete erst kürzlich eine Gerüchtemeldung über die Technik der noch mysteriösen Konsole an. Weitere Hinweise, dass der Thrid-Party-Zug bei Nintendo noch nicht abgefahren ist, kam nun von José Herráez vom Studio Tequila Works, das aktuell das Puzzle-Spiel Rime für die PlayStation 4 entwickelt.

"Nintendo hat uns immer positiv überrascht, auch, wenn die Verkaufszahlen der Wii U nicht so brillant wie die der Wii waren", so Herráez über die Erfolgschancen der NX auf dem Spielemarkt. "Aber ich habe jeden Grund, aufgeregt zu sein, womit Nintendo da wohl um die Ecke kommt", so der PR-Manager in offenbar freudiger Erwartung. Auf die Frage Gamingbolts, welche Herausforderungen das in den vergangenen Monaten gerüchteweise aufgetauchte Konzept eines Konsolen-Handheld-Hybriden mitbringen könnte, zeichnete Herráez ein Bild von Nintendo, das dem Ruf des Traditionskonzerns hinsichtlich Drittherstellern durchaus widerspricht:

"Nun, ein Konsolen-Handheld-Hybrid wäre ein sehr interessantes Vorhaben. Momentan kann ich noch nicht sagen, inwiefern dies die Third-Party-Entwicklung beeinflussen würde, weil wir noch so ziemlich gar nichts von der Konsole gesehen haben. Ich habe die gleichen Informationen wie ihr. Aber wie ich Nintendo kenne, werden sie nicht nur mit einer Konsole kommen, die gewisse Dinge kann, sondern auch einen Plan mitbringen, wie das alles funktioniert. Während meiner Arbeit für andere Firmen wie Codemasters und Sega habe ich die Erfahrung gemacht, dass Nintendo immer sehr unterstützend gegenüber Drittherstellern eingestellt war. Ich gehe davon aus, dass das wieder der Fall sein wird", so Herráez.

Tatsächlich scheint Nintendo noch keine, oder zumindest nicht alle Entwickler über die immerhin schon für März 2017 angekündigte Nintendo NX aufgeklärt zu haben - nicht gerade ein gutes Zeichen für ein breites Spieleangebot zeitnah zum Launch. Aufgrund der Aussagen Herráez' könnten wir nun allerdings davon ausgehen, dass die Beziehungen Nintendos zu Drittherstellern trotzdem nicht ganz so angeknackst sind, wie es in den vergangenen Jahren stets den Anschein machte. Für weitere Informationen und Ankündigungen rund um die Nintendo NX haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Gamingbolt