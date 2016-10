Nintendo NX: Insider berichtet von verrückter neuer Spielemarke

Schon seit Längerem kursieren Gerüchte und Hinweise darauf, dass die mysteriöse neue Nintendo-Konsole NX endlich im Oktober 2016 angekündigt werden könnte. Twitter-Nutzerin Emily Rogers gehört zu einigen der angeblichen Branchen-Insider, die erste Details über die NX in Erfahrung gebracht haben wollen - wie Rogers nun ebenfalls über das soziale Netzwerk mitgeteilt hat, zweifelt sie aktuell an einer Enthüllung der Konsole in dieser Woche. Dafür hatte sie aber offenbar Neuigkeiten über eine neue Nintendo-Spielemarke zu teilen, die angeblich derzeit bei Nintendo Japan in Entwicklung stecken soll und eine "bizarre, spaßige und verrückte" Spieleerfahrung bieten werde - "Ein Spiel wie dieses gibt es bei Nintendo noch nicht", so Rogers. Laut der Insiderin solle das Spiel in eine ähnliche Kerbe schlagen wie Splatoon.



New IP coming to NX from one of Nintendo's teams in Japan. Described as weird, fun and crazy. "Nintendo doesn't have another game like this" — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) 19. Oktober 2016

It isn't trying to be Nintendo's next Wii Sports. It's trying to be next Splatoon. Remember how weird Splatoon looked when you first saw it? — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) 19. Oktober 2016

Sollten sich die angeblichen Informationen um ein Splatoon-ähnliches Spiel von Nintendo Japan bewahrheiten, hätten wir nun möglicherweise ein weiteres Puzzleteil zum frühen Spieleangebot der Nintendo NX, das nach derzeitigen, offiziellen Informationen sicher nur aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild besteht. Neben vermeintlichen Informationsleaks hatte auch das Herunterstufen der Nintendo-Aktie durch einen australischen Finanzdienstleister auf eine Enthüllung der Konsole in dieser Woche hingewiesen, nun müssen wir uns aber möglicherweise doch noch etwas länger gedulden. Lange kann es freilich nicht mehr dauern: Die Nintendo NX ist für März 2017 angekündigt - für weitere Gerüchte und zukünftige Informationen und Ankündigungen besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

via Gamepur