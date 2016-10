Nintendo NX: Gerüchte um Smartphone-Support & erste Spiele

Eine spannende Woche für Nintendo-Fans: Erst vor wenigen Tagen tauchten bereits neue Gerüchte zu Nintendos kommender, aber noch immer nicht offiziell vorgestellter Konsole NX auf, die sich um Preise, technische Spezifikationen und mehr drehten - sogar ein möglicher Name der Konsole tauchte auf. Die französische Seite Gameblog will derweil noch mehr aus Insiderkreisen erfahren haben: Offenbar könnte die Nintendo NX demnach eine Smartphone- und VR- Kompatibilität mitbringen, außerdem soll die Grafik im Handheld-Modus etwa auf PS4-Niveau liegen und bei Anschluss an ein TV-Gerät hochskaliert werden. Die Auflösung des Handhelds soll standardmäßig zwischen 720p und 900p liegen. Diese Gerüchte passen zu früheren Informationen, die besagten, dass die Nintendo NX ein Hybrid aus stationärer Heimkonsole und Handheld wird. Auch eine VR-Unterstützung war bereits Gegenstand früher Gerüchte.

Auch Informationen über erste Spiele will die französische Seite erfahren haben: Während bereits seit Längerem klar ist, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu den ersten großen Launch-Titeln für die NX gehören soll, könnte Nintendo Gerüchten zufolge offenbar die für die Wii U erhältlichen Spiele Mario Kart 8 und Splatoon für die Hardware neu auflegen. Außerdem arbeite Square Enix an einer Umsetzung von Final Fantasy 15 und des Remakes von Final Fantasy 7 für die neue Nintendo-Konsole, die laut Reddit mit vier Launch-Titeln auf den Markt kommen soll. Auch stimmt der Reddit-Post mit schon älteren Gerüchten um eine Rückkehr Nintendos zu Spiele-Cartridges überein. Welche der zahlreichen neuen Gerüchte um die mysteriöse Nintendo-Konsole letztendlich zutreffen werden, bleibt weiterhin abzuwarten. Die Nintendo NX ist für März 2017 angekündigt - für weitere Gerüchte und zukünftige Informationen besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Quelle: Gameblog, Reddit, via Der Standard