Bereits Ende des Jahres 2015 kündigte Nintendo an, dass der Konzern an einer neuen Hardware mit dem Projektnamen "NX" arbeitet. Bis heute gab es neben unzähligen Gerüchten und Spekulationen noch keine offiziellen Informationen von Nintendo. Aktuelle Vermutungen deuten auf einen Mix aus Handheld und einer Docking-Station hin, durch die die Spiele vom Handheld mit besserer Leistung auf den Fernseher übertragen werden können. Nun stand die kommende Nintendo NX kurzzeitig im Online-Shop des britischen Händlers Tesco mit Preis und Termin zur Verfügung. Mittlerweile wurde dieser Eintrag wieder vollständig entfernt.

Der Eintrag der Nintendo NX beim britischen Händler Tesco. Quelle: NintendoLife / Tesco Unter dem Produktnamen "Nintendo NX Wii U" wurde die Konsole für einen Preis von 349 britischen Pfund (umgerechnet circa 400 Euro) für den 31. Dezember 2016 gelistet. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich beim Erscheinungstermin nur um einen Platzhalter. Bereits im vergangenen April gab Nintendo bekannt, dass die neue Generation des Unternehmens im März 2017 erscheinen wird. Aktuellen Berichten zufolge soll Nintendo die Produktion der kommenden Hardware mittlerweile in Auftrag gegeben haben. Etwa zehn Millionen NX sollen zunächst in einem Jahr produziert werden. Wann Nintendo das Geheimnis der Nintendo NX endgültig lüften wird, bleibt bislang unbekannt. Eine Enthüllung wird derzeit für spätestens Oktober 2016 erwartet. Weitere Meldungen zur Nintendo NX findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: NintendoLife / Business Insider