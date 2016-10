Nintendo NX: Preis ab 300 Dollar, Mario-Spiel, 4K-Support - Neue Gerüchte

Die Nintendo NX steht in den Startlöchern. Der Release der neuen Spielekonsole ist für März 2017 geplant. Auf konkrete Details müssen Fans allerdings noch verzichten - Nintendo verschweigt offizielle Infos. Wann mit der Vorstellung zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Etwas Licht ins Dunkel scheint ein Reddit-Thread zu bringen, der handfeste Infos zur neuen Konsole nennt. Nach Angaben der Betreiber des Subreddits r/NintendoNX sei die Quelle vertrauenswürdig. Sie konnten demnach verifizieren, dass die zugespielten Informationen von einem Mitarbeiter eines großen Einzelhändlers stammen.

Der Preis der Nintendo NX beläuft sich demnach auf 299,99 US-Dollar in der Basis-Version. Bundles sind angeblich für 399,99 US-Dollar erhältlich. Allerdings ist noch unklar, mit welchem Inhalt die beiden Versionen auf den Markt kommen. Vermutlich legt Nintendo dem Bundle ein Spiel und einen weiteren Controller bei. Der Insider gibt zudem an, dass Nintendo-Ikone Super Mario auf vielen Launch-Postern abgebildet sein soll. Womöglich handelt es sich um einen Hinweis, dass sich bei Nintendo ein neues Super-Mario-Spiel in Arbeit befindet. Darüber hinaus soll auf den Postern der Schriftzug "Interact with your game on the go" (zu deutsch: interagiere unterwegs mit deinem Spiel) zu lesen sein.

Dementsprechend könnten sich Gerüchte bestätigen, wonach es sich bei der Nintendo NX um eine Art Hybrid aus stationärer und mobiler Konsole handelt. Zudem gibt die Quelle an, dass die ersten Spiele-Demos im Februar 2017 an den Handel ausgeliefert werden sollen. An den Demostationen können Interessenten erste Partien auf der Nintendo NX absolvieren.

Die Verpackung der Nintendo NX fällt dem Insider zufolge etwas größer aus als die für die aktuell im Handel erhältliche Wii U. Bei der Farbpalette der Verpackung bediene sich Nintendo an einer weiß-blauen Kolorierung. Welche Hardware Nintendo in der NX verbaut, ist nach wie vor unklar. Entsprechende Infos sollen auf dem vorläufigen Verpackungsentwurf nicht zu erkennen gewesen sein.

Die Nintendo NX soll jedoch 4K-Auflösungen unterstützen. Allerdings geht man davon aus, dass es sich dabei nicht um Gameplay, sondern vielmehr um Streaming-Inhalte via Netflix, YouTube und Co. handelt. Nintendo strebe unterdessen an, Spiele in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde auszugeben. Die entsprechende Handheld-Version soll in einer 900p-Auflösung arbeiten, heißt es aus einer anderen Quelle. Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, wird sich zeigen müssen. Nintendo selbst hat die Spekulationen bislang nicht bestätigt. Weitere Infos erhaltet ihr auf unserer Themenseite zur Nintendo NX.

Quelle: reddit