Nintendo NX: Offizielle Enthüllung heute um 16 Uhr

Endlich Schluss mit der endlosen Lawine an Gerüchten: Heute wird Nintendo seine mysteriöse NX-Konsole offiziell enthüllen. Um Punkt 16 Uhr deutscher Zeit will der japanische Videospielegigant einen -angeblich etwa drei Minuten langen- "Vorschau-Trailer" zeigen, der "als eine vorläufige Ankündigung von Informationen über diese Plattform" dienen soll. Diese Formulierung in Nintendos Event-Ankündigung deutet daraufhin, dass für einen späteren Zeitpunkt noch eine größere Präsentation von Nintendo NX in Form einer Direct-Show geplant sein könnte. Zumindest den finalen Namen dürften wir aber wohl definitiv heute erfahren.

Auf Nintendos amerikanischer Webseite ist bereits jetzt auch schon ein Hinweis zu finden, um welche Art von Gerät es sich bei Nintendo NX handelt. Dort ist nämlich die Rede von einem "home gaming system". Das lässt dann doch auf einen Wii-U-Nachfolger schließen, der aber natürlich auch über Handheld-Features verfügen könnte. Das wohl heißeste Gerücht rund um Nintendo NX besagt, dass die neue Konsole ein Hybrid-Gerät werden würde, also gleichzeitig auch den eigentlich noch recht erfolgreichen Nintendo 3DS beerben könnte.

Dass Nintendo nach monatelanger, totaler Funkstille ausgerechnet den heutigen Donnerstag als Enthüllungstermin für Nintendo NX gewählt hat, wirft Fragen auf. Nur eine Stunde später, also um 17 Uhr, will Rockstar nämlich seinen nächsten garantieren Mega-Blockbuster Red Dead Redemption 2 mit einem ersten Trailer enthüllen. Unwahrscheinlich, dass Nintendo das entgangen ist. Oder handelt es sich vielleicht gar nicht um einen Zufall? Sollte Red Dead Redemption 2, bislang nur für PS4 und Xbox One bestätigt, auch für Nintendo NX erscheinen? So oder so darf man gespannt sein. Weitere Infos (wenige) und Gerüchte (viele) rund um den nächsten Hardware-Streich aus dem Hause Big N findet ihr auf unserer Themenseite zu Nintendo NX.

Quelle: Nintendo