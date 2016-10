Nintendo NX: Finaler Name der neuen Konsole bekannt?

Noch immer warten Spieler auf Infos zur Nintendo NX. Zwar soll die neue Spielekonsole bereits im März 2017 auf den Markt kommen. Nähere Details verschweigt der Mario-Konzern allerdings noch. Weder Preis noch Spiele und Hardware-Ausstattung stehen fest. Immerhin scheint es jetzt einen finalen Namen zu geben. Wie sich einem über japanische Foren und Twitter verbreiteten Bild entnehmen lässt, erscheint die Nintendo NX unter dem Namen Nintendo Duo. Das Foto könnte von einer Veranstaltungseinladung für Nintendos Software-Partner stammen. Ob das Bild der Wahrheit entspricht, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verifizieren. Eine Stellungnahme von Nintendo liegt nicht vor.

Abwegig klingt der Name aber keineswegs. Nintendo Duo deutet darauf hin, dass es sich bei dem neuen Nintendo-Gerät tatsächlich um eine Art Hybrid aus Handheld und stationärer Konsole handeln könnte - entsprechende Gerüchte kursieren seit Monaten durch das Internet. Ob sich die Spekulationen bewahrheiten, wird sich zeigen müssen. Zu welchem Zeitpunkt Nintendo die Nintendo NX-Konsole schließlich vorstellt, ist nicht bekannt. Im September wurden Gerüchte laut, wonach die Vorstellung kurz bevorsteht. Damals wurde der Oktober als jener Monat genannt, in dem die Nintendo NX präsentiert werden soll. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zur Nintendo NX im Auge. Zuletzt berichteten wir über NX-Gerüchte zu Hardware, Preis und Spielen.