Nintendo NX: Ankündigung angeblich nächste Woche

Die Macquarie Group, ein australischer Finanzdienstleister mit dem weltweiten Arbeitsfeld Banking, Beratung, Investments und Fondsmanagement, hat womöglich die Ankündigung der Nintendo NX verraten. Im Zuge der abfallenden Bewertung von Nintendos Aktien von einem "überragenden" zu einem "neutralen" Status, wurde verraten, dass die offizielle Vorstellung der Nintendo NX in der kommenden Woche stattfindet. Das decke sich laut Schacknews auch mit vorigen Berichten, die den Oktober 2016 als den Monat des Debüts der NX benannten.

Wieso die Aktie des japanischen Elektronikriesen heruntergestuft wurde, wird ebenso erkärt. Der Finanzdienstleister glaubt, dass die Konsole zu einem Preis auf den Markt kommt, der "eine große Enttäuschung" für das verkaufte Volumen darstellen wird. So liegt die Prognose der Macquarie Group was den Preis der Nintendo NX angeht bei zwischen 300 und 350 US-Dollar. Laut aktuellem Wechsel wären das zwischen 273 und 320 Euro.

Auch im September wurden Gerüchte laut, wonach die Vorstellung kurz bevorsteht. Damals wurde ebenso der Oktober als jener Monat genannt, in dem die Nintendo NX präsentiert werden soll. Auch der offizielle Name des Projektes "Nintendo NX" soll vor einigen Tagen an die Öffentlichkeit geleakt worden sein. So soll Nintendos nächstes Gerät, zu dem sich der Mario-Konzern in Schweigen hüllt und nur den Release im März 2017 benennt, auf den finalen Namen Nintendo duo hören.

Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Alles Wissenswerte und noch mehr Spekulationen über die nächste Nintendo-Konsole findet ihr auf unserer Themenseite zur Nintendo NX. Zuletzt berichteten wir über NX-Gerüchte zu Hardware, Preis und Spielen.