Nintendo NX: Angeblich echtes Bild soll Dev Kit der Konsole zeigen

Die Ankündigung der Nintendo NX steht kurz bevor. Um 16 Uhr soll ein "Vorschau-Trailer" gezeigt werden, der offenbar eine größere Präsentation ankündigt. Wenige Stunden vor der Vorstellung kursiert ein angeblich echtes Foto vom Entwicklerkit der neuen Nintendo-Konsole durch das Internet. Das oberhalb dieser Meldung platzierte Bild gelang über den Kurznachrichtendienst Twitter an die Öffentlichkeit und soll aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen.

Zu sehen ist die mutmaßliche Controller-Einheit der Nintendo NX, die sich angeblich sowohl stationär als auch mobile verwenden lässt. Am Entwicklerkit sind neben einem Strom- und HDMI-Anschluss auch ein Netzwerkadapter untergebracht. Sollte es sich um keinen Fake handeln, könnten sich vorherige Gerüchte um Module als Speichermedium tatsächlich bestätigen. Der dafür notwendige Schacht befindet sich an der Oberseite des Eingabegeräts. Ob die erwähnten Anschlüsse auch an der Handelsversion zu finden sind oder lediglich für Entwickler dienen, bleibt abzuwarten.

Die an der Seite befindlichen Drehanschlüsse dürften am Gerät für Endkunden unterdessen nicht angebracht sein. Bereits die Dev Kits für Wii U sind mit den speziell für Entwickler gedachten Anschlüssen ausgestattet - bei der Handelsversion fehlen sie. Noch bleibt unklar, ob es sich bei dem Foto um ein Fake handelt. Um 16 Uhr dürften wir mehr wissen, wenn Nintendo Neuigkeiten zur Nintendo NX vorstellen will. Die Konsole soll im März 2017 auf den Markt kommen.

Quelle: Twitter