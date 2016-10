Nintendo NX: 3 bis 4 mal stärker als Wii U, kein 4K & HDR (Gerücht)

04.10.2016 um 14:40 Uhr Ein angeblicher Brancheninsider hat in einem YouTube-Video Fragen zahlreicher Twitter-Nutzer bezüglich der mysteriösen Nintendo-Konsole NX beantwortet. So soll die neue Hardware offenbar gut drei bis viermal so stark sein, wie die Wii U, moderne Spieleengines problemlos umsetzen können und damit auch wieder für Spieleentwickler interessanter werden, die für PlayStation 4 und Xbox One entwickeln.